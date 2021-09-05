集邦咨询：预估今年 GaN 功率元件营收达 8300 万美元，年增率高达 73%

9 月 5 日消息，TrendForce 集邦咨询表示，2021 年随着各国于 5G 通讯、消费性电子、工业能源转换及新能源车等需求拉升，驱使如基站、能源转换器（Converter）及充电桩等应用需求大增，使得第三代半导体 GaN 及 SiC 元件及模组需求强劲。其中，以 GaN 功率元件成长幅度最高，预估今年营收将达 8,300 万美元，年增率高达 73%。

据 TrendForce 集邦咨询研究，GaN 功率元件，其主要应用大宗在于消费性产品，至 2025 年市场规模将达 8.5 亿美元，年复合成长率高达 78%。前三大应用占比分别为消费性电子 60%、新能源汽车 20%、通讯及数据中心 15%。据 TrendForce 集邦咨询调查，截至目前已有 10 家手机 OEM 厂商陆续推出 18 款以上搭载快充的手机，且笔电厂商也有意跟进。

而全球 SiC 功率市场规模至 2025 年将达 33.9 亿美元，年复合成长率达 38%，其中前三大应用占比将分别为新能源车 61%、光伏及储能 13%、充电桩 9%，新能源车产业中又以主驱逆变器、车载充电机（OBC）、直流变压器（DC-DC）为应用大宗。