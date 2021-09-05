田园主义向薇娅及消费者道歉：配方修改后未及时送检更新数据，可退款

IT之家 9 月 5 日消息 昨日晚间，田园主义品牌创始人朱江涛在微博发布致歉声明称，其生产的全麦面包的营养成分标识不符是因为配方修改后未及时送检更新数据，消费者可直接退款。

朱江涛称，今年 8 月 7 日在产品原配方里增加了谷朊粉的添加量，实验室测算失误，误判为没有超出管理规定的误差值，所以没有及时送检，更没有把数据更新到包装上。公司已下架该产品并送检，待检测报告出来后更新全部包装和营养成分表。

田园主义提出的赔偿方案为，对 8 月 1 日以后所有购买全麦面包原味产品消费者进行赔偿，消费者可选择直接退款或待产品整改完成后等量赔付最新产品。公司表示，争取在 9 月 30 日前完成全部售后。

此外，朱江涛向薇娅及其团队致歉称，这款原味全麦面包在升级配方后从未进入过薇娅直播间销售，但由于一直使用薇娅肖像，对薇娅声誉造成了损害。

IT之家了解到，上海市消保委发文称，对田园主义低脂全麦欧包送往专业机构检测发现，碳水化合物比标称多出约 36%，所含能量比宣传的多出 40%。

９月１日，薇娅经纪公司谦寻控股就此事发表回应称，该产品在上播前已按照选品流程查验了信息，并表示，将停止该品牌与其旗下所有主播的合作。