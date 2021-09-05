AFS 最新数据：芯片短缺加剧，全球汽车预计将减产超 810 万辆

近日，外媒援引 Auto Forecast Solutions（以下简称为 AFS）最新数据称，因全球汽车芯片短缺加剧，截至 8 月 29 日，全球汽车累计减产 688.7 万辆，较上周增加 44.5 万辆，AFS 同时预测今年汽车将减产 810.7 万辆。而在 8 月中旬，AFS 推测的这一数字仍为 710 万辆。

其中，北美洲预计减产汽车 246.5 万辆，欧洲预计减产 229.3 万辆，中国预计减产 166.6 万辆，亚洲其他国家合计减产 133.6 万辆，南美洲预计减产 28.5 万辆，中东和非洲合计减产 6.2 万辆。根据 AFS 预测，未来 4 个月，全球仍将减产汽车 121.9 万辆。

▲ 截至 8 月 29 日 AFS 统计数据

曾凭借在过去自然灾害中磨练出来的大量芯片库存和供应链管理技能、成功摆脱了最严重短缺的日本丰田汽车，8 月 19 日被曝出其计划将 9 月全球汽车产量减少 40%；8 月 21 日，继丰田宣布减产后，德国汽车制造商大众集团表示，由于半导体供应紧张，该公司可能需要进一步减产，大众将削减沃尔夫斯堡主要工厂的产量。

9 月 3 日，据 CNBC 报道，由于半导体芯片短缺，通用汽车再次大幅削减其北美工厂的产量，这表明全球零部件缺货仍是汽车行业的严重问题。通用汽车周四表示，将新增或延长其位于美国、加拿大和墨西哥的八家工厂的停工时间。大部分新的停产将持续两周，而其在印第安纳州和墨西哥的 Silverado 1500 和 Sierra 1500 全尺寸皮卡的生产预计将在 9 月 13 日停产一周后恢复。

英飞凌首席执行官 Reinhard Ploss 在 8 月 3 日表示，汽车行业面临“整个价值链的严重供应限制”，需要很长一段时间才能恢复供需平衡。