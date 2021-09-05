小米回应小爱音箱崩了：服务器问题导致 App 无法登录，现已恢复

IT之家 9 月 5 日消息 接到IT之家网友反馈称，今晚小爱音箱崩了，App 界面一直显示正在登录但登不上去，卸载重装也不行，切换 4G/5G/Wi-Fi 都不行。

后续官方随后表示已确认小爱音箱 App 因服务器波动导致无法正常打开、无显示内容等情况，并在紧急处理中。

截至目前，小爱音箱服务已恢复。小米官方表示：因为服务器导致的 App 无法正常使用等问题已逐步恢复，大家可以尝试一下重新登录小米账号、关闭进程重新打开来恢复正常。