字节跳动医务基金获“中华慈善奖”，已救助 3736 名抗疫医务人员

IT之家 9 月 5 日消息 据字节跳动官方报道，今天是中华慈善日，民政部公布了第十一届“中华慈善奖”表彰名单。字节跳动医务基金因“在抗击新冠肺炎疫情慈善领域作出突出贡献”，被授予“中华慈善奖”。

字节跳动医务基金全称为“中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金”，成立于 2020 年 1 月 25 日，主要资助因抗疫而确诊感染或不幸殉职的一线医务工作者。

截至目前，基金总额为 4.46 亿元，已为 3736 名抗击疫情医务人员提供人道救助。其中，为 3670 名因抗击疫情而不幸感染的医务工作者，每人资助 10 万元，以及为 66 名因抗击疫情而不幸殉职的医务工作者，每个家庭资助 100 万元。

官方表示，字节跳动医务基金，主要包括来自自家公司和员工捐赠的 3 亿余元，字节跳动创始人张一鸣个人捐赠的 1 亿余元，以及多家企业、社会组织和个人自发定向捐赠 2150 多万元。

据IT之家了解，这一基金除了物质资助，还提供了心理咨询资助服务。2020 年 5 月 12 日，字节跳动医务基金联合中国心理学会、中国科学院心理研究所专家团队，启动“安心计划”。一年间，这项计划共为 295 名医务人员及其家庭成员提供 729 次心理咨询。