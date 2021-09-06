良心的好功能，12306 爱心模式详细体验

12306 推出爱心模式啦，爱心模式是为有效解决老年人和障碍人士在网络购票中遇到的实际问题而设立的，也是信息无障碍模式。那么爱心模式究竟是怎样的呢，怎么用？赶紧来体验一下。

怎么进入 12306 爱心模式

进入 12306 首页，在最上方一栏搜索框右侧可以看见“爱心模式”按钮，点击后就可进入全站的爱心模式。不过小编觉得这个按钮做得不够显眼，而且是小字体模式，普通用户都要仔细查看一番才能看见，建议做个比较醒目的按钮。

图 1 爱心模式

什么是 12306 爱心模式？

12306 爱心模式，也就是信息无障碍模式，是指无论健全人还是残疾人、无论年轻人还是老年人都能够从信息技术中获益，任何人在任何情况下都能平等地、方便地、无障碍地获取信息、利用信息，12306 为此而设置的方便老人及残疾人使用的特殊模式。12306 主要实现了无障碍强化导航功能及无障碍网站浏览辅助功能两个方面的无障碍功能。

12306 爱心模式带来的直观变化

开启爱心模式后，给用户最直观的变化就是，网页中所有的字体都变大了加粗了、网页最上方出现了一栏辅助工具栏、还有就是会自动朗读光标所在位置的文字信息包含输入框信息及选择框信息。

图 2 普通模式

图 3 爱心模式

12306 爱心模式带来的的辅助功能

方便阅读查看的辅助功能

对于老年人来说，在浏览网页时由于字体太小而看不清字是他们遇见的第一个障碍，所以 12306 的爱心模式不仅全面放大且加粗了网站的字体，而且还引入了大鼠标、显示光标及显示屏三大功能。

◇ 大鼠标功能：可将用户页面光标变成大样式。

◇ 显示光标功能：将光标所在位置划上红色十字线。

◇ 显示屏功能：在网页下边栏有个显示框，实时放大显示光标所在位置的文字信息，类似于放大镜。

图 4 方便老年人阅读的三大功能

方便色弱人群的网站配色辅助功能

除了以上功能，爱心模式还提供了网站配色功能，让有需要的用户可以选择文字与背景色高对比模式以提高网页内容辨识。

图 5 白底黑字配色模式

图 6 蓝底黄字配色模式

图 7 黄底黑字配色模式

图 8 黑底黄字配色模式

方便视力障碍人群的朗读功能

在爱心模式下，12306 提供了即指即读以及连读功能。用户还可以选择慢速、普通及快速三挡语速。

◇ 即指即读功能将实时的读出用户光标所指位置文字及输入框选择框内容。

◇ 连读功能可以自动连读光标所在位置及后续文字及输入框选择框内容。

图 9 朗读功能

方便全键盘操作的快捷键功能

爱心模式下完全支持鼠标操作，也支持键盘控制，用户可以使用以下快捷键来进行便捷操作。

图 10 快捷键

总结

据统计，目前在铁路 12306 网站注册的 65 岁以上用户有 2500 万人。12306 实施适老化及无障碍功能改造后，“爱心模式”下可以帮助解决老年人和障碍人士在网络购票中遇到的实际问题，进一步他们的提升购票体验。