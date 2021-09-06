三星 Galaxy Tab S7 FE WiFi 版在印度发布，约 3700 元起

IT之家 9 月 6 日消息 今年早些时候，三星在印度推出了 Galaxy Tab S7 FE 的蜂窝数据版，三星近日在印度正式发布了 Galaxy Tab S7 FE WiFi 版平板电脑，起售价 41999 印度卢比（约 3712.71 元人民币）。

三星 Galaxy Tab S7 FE WiFi 版搭载高通骁龙 750G 处理器，配备 12.4 英寸 WQGA TFT LCD 屏，屏幕分辨率为 2,560×1,600 像素。

该机拥有 10090mAh 的大电池，支持 45W 快充，附赠 S Pen 手写笔，运行基于 Android 11 的 One UI 3.1 系统。

此外，该机配备 8MP 后置摄像头和 5MP 前置摄像头，支持杜比全景声 (Dolby Atmos) 的 AKG 调音双扬声器，以及 5 GHz 的 WiFi、蓝牙 5.0、USB-C 接口。

该机的尺寸为 185.0 x 284.8 x 6.3mm，重 608g。

IT之家了解到，三星 Galaxy Tab S7 FE WiFi 版有黑、银、绿、粉四款配色，4GB/64GB 版本售价 41999 印度卢比（约 3712.71 元人民币），6GB/128GB 版为 50999 印度卢比（约 4508.31 元人民币），已可通过三星在线商店和亚马逊印度购买。