SpaceX 星链宽带被指服务糟糕：支付 100 美元定金后石沉大海

北京时间 9 月 6 日早间消息，据报道，美国民营太空公司 SpaceX 之前已经在美国部分地区推出了星链卫星宽带服务，然而，现在一些星链的消费者对于这一服务感到很失望。

开放预定

一些消费者抱怨称，他们之前已经为星链卫星宽带服务支付了 100 美元的定金，但是现在却联系不到星链部门，不知道这一服务在自己所在地区是否可以开通，或是宽带卫星天线是否已经发货。

迄今为止，星链互联网接入系统已经在太空部署了 1639 颗卫星。接受采访的四位北美消费者表示，七个月之前，他们向 SpaceX 公司支付了 100 美元可撤销定金，相当于预定这一卫星宽带服务。受访者提供的电子邮件显示，他们在今年二月到五月之间进行了预定和支付。

星链官方人士对媒体表示，上述消费者所在的地区，预计将会在今年年中到下半年开通卫星宽带服务。

在某些情况下，一些支付了定金的消费者会收到来自星链部门的第二份电子邮件，要求他们支付 499 美元订购卫星宽带服务所需的成套设备，这包括一个小型三脚支架、一个无线路由器和一个卫星天线（俗称的“小锅”），另外还要求支付 100 美元作为包月订户费用。

眼下已经进入了第三季度，但是一些支付定金的消费者还不知道到底何时才能够用上星链卫星宽带服务。

消费者遭遇

美国消费者凯斯・波斯（Keith Bosse）在今年 2 月 25 日预定了星链宽带，但是时至今日没有任何下文，他根本不知道找谁去联系这件事。

波斯表示：“如果他们（SpaceX 公司）能够把火箭发射到太空，他们为什么不能够提供卫星宽带客户服务？”他表示，如果星链部门能够提供一个宽带服务的覆盖地图，这将对消费者非常有用，他们可以知道自己所在地区获得服务的时间。

另外一位消费者克里・高登（Corey Gordon）居住在加拿大的奥尔波特，今年五月份，他支付了 129 加拿大元（相当于 103 美元）预定星链宽带服务。高登介绍说，对于支付定金的客户，星链官方客户端软件中并没有提供客户服务的选项。

高登对媒体表示：“一个月前，我在 SpaceX 公司的一个咨询电话上留下了很多语音邮件，但是到现在没有听到任何答复。”

高登介绍说，他家里现在有互联网接入，但是在新冠疫情期间，用这样的网速来居家工作或是观看网络视频基本上做不到。

不过，对于那些已经收到了卫星宽带成套硬件的消费者来说，联系星链客户部门倒不是问题。

美国马萨诸塞州伯克郡的一个消费者（要求保持匿名）表示，他收到星链的卫星设备之后，通过电子邮件反映了一个技术问题，星链部门几天之内就帮助解决了问题。

背后原因

美国科技市场研究公司 BryceTech 负责咨询业务的副总裁里奇・莱斯纳（Rich Leshner）对媒体评论说，星链卫星宽带服务的客户等待时间如此之长，其实并不令人感到意外。

莱斯纳介绍说，在太空行业，他们已经听到了类似的许多投诉和抱怨，整个行业遭遇了供应链挑战，产品交付时间、产品质量，以及整个供应链网络的可靠性都出现了一些问题。

在最近的一个太空行业论坛上，SpaceX 公司总裁基尼・肖特维尔（Gwynne Shotwell）谈到，全世界出现的半导体供应短缺导致该公司无法及时向消费者提供星链业务的卫星天线设备，另外液氧燃料的短缺也影响了该公司的火箭发射业务。

对于预定消费者迟迟没有获得服务的报道，SpaceX 官方尚未发表正式评论。

服务糟糕

另外一位消费者布拉德・斯图尔特（Brad Stuart）生活在得克萨斯州东部，今年二月份也向星链部门支付了 100 美元的定金。这位消费者抱怨说：“星链服务已经失踪了，他们什么时候会答复，我们完全不清楚。星链部门在对待预定客户和支持粉丝方面做的非常糟糕。”

今年二月初，生活在加州圣克鲁兹的消费者丹尼尔・马丁（Daniel Martin）也向星链支付了定金，但是至今仍不清楚何时能够享受到宽带服务，“我现在不满意的地方是星链部门和消费者之间完全没有沟通渠道。”

上述四位星链消费者的遭遇并不是孤立事件，在美国网络论坛 Reddit 的星链社区板块中，许多网民也提出抱怨，称星链的客户服务实在太糟糕。

在官方网站上，星链称目前卫星宽带服务在已经运营的地区内，向数量有限的用户提供服务，另外消费者的预定订单将会按照先到先得的顺序进行处理。