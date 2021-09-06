vivo S10e 自拍新机入网：天玑 900+3200 万前置镜头

不久前 vivo 手机官方宣布，将于 9 月 9 日正式发布全新的 vivo X70 系列机型，将依旧包括 X70、X70 Pro 以及 X70 Pro + 三个版本。随着发布时间的日益临近，关于该机的爆料也越来越密集。而现在有最新消息，除了这款影像旗舰外，本次发布会预计还将推出 S 系列的一款新品 ——vivo S10e，且目前该机已获得了工信部的入网许可。

据工信部网站最新显示的信息以及其命名方式来看，与此前曝光的消息基本一致，全新的 vivo S10e 将依旧延续 vivo S10 的设计语言，并同样将主打自拍，但定位要比 vivo S10 低一些。从网站公布的证件照来看，该机将采用前置开孔全面屏设计。而在机身背部，该机将渐变配色设计，后置矩阵式三摄相机模组，采用了熟悉的“云阶”式设计，同时机身极为轻薄。

其他方面，根据此前曝光的消息，该机将采用的是一块 6.44 英寸 FHD + 全面屏，将搭载联发科天玑 900 处理器，基于 6nm 先进工艺制程打造，采用八核 CPU 架构设计，包括 2 个主频 2.4GHz Cortex-A78 大核和 6 个主频 2.0GHz Cortex-A55 高能效核心，同时搭载 Mali-G68 MC4 GPU 和高能效的 AI 处理器 MediaTek 第三代 APU。前置 3200 万像素摄像头，后置 6400 万 AI 三摄，电池为 3970mAh，支持 44W 快充。

据悉，全新的 vivo S10e 将于 vivo X70 系列旗舰同台亮相，而作为 S10 系列的新成员，该机预计将会搭载全新的自然人像算法，带来不俗的成像效果。更多详细信息，我们拭目以待。