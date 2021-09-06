质检方法不被批准，波音 787 梦想客机暂停交付将持续到 10 月底

据外媒报道，由于美国联邦航空管理局（FAA）拒绝了波音公司最近提出的对 787 梦想客机进行检查的建议，波音公司可能将暂停交付 787 梦想客机，至少要暂停到 10 月底。

报道称，当地时间 7 月 12 日晚间，FAA 发布声明称，该管理局根据要求对波音 787 飞机进行了全系统检查，结果发现在波音未交付的飞机库存中，一些波音 787 梦想客机的机头附近存在制造质量问题。

当地时间 8 月 2 日，波音与 FAA 会面，试图说服该管理局批准一项检查方法，通过有针对性的检查，而不是机头到机尾的拆卸，以此来加快交货速度，但未能就这一质检方法与 FAA 达成一致。

自 2020 年 11 月以来，波音 737 MAX 和 787 一直受到电气缺陷和其他问题的困扰，在中断 5 个月后，该公司直到今年 3 月才恢复交付 787。

美国联邦航空管理局发言人表示，该管理局将继续与波音公司进行接触，“在我们的安全专家满意之前”不会批准检查。

波音发言人表示，公司致力于向监管机构提供完全透明的信息，并与 FAA 合作，通过严格的程序恢复交付 787 客机。

此外，波音公司表示，截至 6 月底，其仓库中有大约 100 架梦想客机在等待交付。