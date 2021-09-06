全新 smart 精灵 1 概念车全球首秀：旗下首款纯电 SUV，中、德共同开发

IT之家 9 月 6 日消息 在 2021 慕尼黑车展前夕“奔驰之夜”活动中，全新 smart 精灵#1 概念车全球首秀。新车是 smart 旗下第一款纯电 SUV，由中国和德国共同开发，基于吉利浩瀚 SEA 架构打造。

外观方面，smart 精灵#1 概念车应用梅赛德斯-奔驰全球设计团队为 smart 品牌量身定制的“感性・灵锐”设计，车身线条简洁动感，短前后悬设计更显运动范儿。车顶金色环形设计被设计师称为“灵感之源”并与白色车身呼应，前/后保险杠、轮眉、侧围及 21 英寸车轮使得新车具有更强的力量感。

IT之家了解到，全新 smart 精灵#1 概念车配备了车身智能音乐灯语系统，该系统可使外饰灯光与车载音乐进行互动，其采用的隐藏式门把手具有灯光提示功能。

新车采用对开式无框车门，搭配无 B 柱设计使车内空间显得更加宽敞。全新 smart 精灵#1 概念车“升级”为紧凑型 SUV，其车身长宽高为 4290x1910x1698 毫米，轴距达到 2750 毫米。

内饰方面，全新 smart 精灵#1 概念车搭载 12.8 英寸中控大屏、独立式 3D 触控屏，且仪表盘、出风口、车内地板氛围灯均采用大量环形元素。另外，该车还配有沉浸式天幕和 LED 灯带，Beats 音响品牌还为全新 smart 精灵#1 量身打造了专属车载音响系统。

全新 smart 精灵 1 概念车将在中国西安的一个新工厂制造，该工厂的年产能将达到约 15 万辆。

IT之家了解到，戴姆勒和吉利在 2019 年签署了一项协议，以 50/50 的合资企业形式共同拥有 Smart，该品牌在同年实现了全电动化。吉利表示，该公司开发的新 Smart 汽车将于 2022 年上市销售。