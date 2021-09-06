歌尔股份：歌尔微电子计划分拆至创业板上市

9 月 6 日，歌尔股份在互动平台表示，歌尔微计划分拆至创业板上市。
今年 5 月，青岛监管局披露了关于歌尔微电子股份有限公司辅导备案登记情况，该公司已于 2021 年 4 月 29 日进行辅导备案登记，其辅导机构为中信建投证券。
歌尔微是歌尔股份的控股子公司，该公司主要从事 MEMS 麦克风、MEMS 传感器、微系统模组等相关产品的设计、制造和销售，产品主要应用于智能手机、智能无线耳机、可穿戴产品、汽车电子等领域。
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今年 5 月，青岛监管局披露了关于歌尔微电子股份有限公司辅导备案登记情况，该公司已于 2021 年 4 月 29 日进行辅导备案登记，其辅导机构为中信建投证券。
歌尔微是歌尔股份的控股子公司，该公司主要从事 MEMS 麦克风、MEMS 传感器、微系统模组等相关产品的设计、制造和销售，产品主要应用于智能手机、智能无线耳机、可穿戴产品、汽车电子等领域。
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