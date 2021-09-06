首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

歌尔股份：歌尔微电子计划分拆至创业板上市

2021/9/6 11:39:21 来源：爱集微 作者：小如 责编：姜戈
评论：

9 月 6 日，歌尔股份在互动平台表示，歌尔微计划分拆至创业板上市

今年 5 月，青岛监管局披露了关于歌尔微电子股份有限公司辅导备案登记情况，该公司已于 2021 年 4 月 29 日进行辅导备案登记，其辅导机构为中信建投证券。

歌尔微是歌尔股份的控股子公司，该公司主要从事 MEMS 麦克风、MEMS 传感器、微系统模组等相关产品的设计、制造和销售，产品主要应用于智能手机、智能无线耳机、可穿戴产品、汽车电子等领域。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：歌尔

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用