村田：福井工厂已经全面复工，停工对 MLCC 供货产生的影响有限

由于新冠疫情关系，在 8 月最后一周，全球第一大 MLCC 制造商村田停工了位于日本福井县的 MLCC 主力制造工厂武生事务所，并于 9 月 1 日启动了全面复工。外界普遍推测，此时正值 iPhone 13 的发布前夕，村田 MLCC 主力工厂的停工可能会影响到 iPhone、以及 Sony Play Station 在内相关产品的生产计划。

对 MLCC 供货产生的影响有限

对于上述猜测，村田表示，尽管武生事务所的停工一定程度上会降低 MLCC 的生产量，对业绩的影响仍在核算中，但是对客户的供货承诺和时间周期的影响会降到最低。

村田进一步说明原因，一方面尽管福井工厂是村田最大的 MLCC 制造工厂，但针对全球 MLCC 的供货需求和产能规模，福井工厂的 MLCC 和相关电容器产量并不占总量的大部分，更多的产能、供应量和制造由位于岛根县出云村田、无锡村田以及菲律宾村田等全球制造工厂进行提供。

另一方面，作为全球第一大的电子元器件制造商，村田的元件库存储备尚可以应对工厂中短期的产能消耗，故基本上对客户的供货需求产生的影响非常有限。

村田福井工厂已经全面复工

8 月 31 日，在停工的最后一天，村田也在官网发布了针对本次疫情原因停工的说明。村田代表董事社长中岛规巨解释道：福井村田于 8 月 3 日确诊首位感染新冠的案例，后确诊为村田合作公司员工，并非本公司员工。为了保证所有员工的生命安全，村田于 8 月 22 日至 8 月 31 日期间，实施了以全体员工为对象的 PCR 检查。截止于 8 月 29 日已确认 PCR 检查结果的累计人数为 5416 名，共计确诊病例为 124 人，其中 8 月 3 日至 24 日确诊感染人数为 98 人，此后人数有所增加，累计总数为 124 人。目前，村田福井工厂已经全面复工，但仅限于 PCR 检测为阴性的员工群体。同时，中岛规巨还表示复工后，村田仍计划在相应期间内，实施每天约 1000 人规模的 PCR 检查。

在全球 MLCC 市场份额占比超过 40%

据《华尔街日报》报道，在最新的智能手机中，隐藏着 1000 + 个微小的陶瓷元件，用于控制电力流动。它们被称为 MLCC，即多层陶瓷电容器。多层陶瓷电容器由陶瓷材料制成，"多层" 指的是多层导电和绝缘材料，使它们在狭小的空间（如手机内部）内具有超高的性能。而在电动车的领域，每辆车的 MLCC 需求量可能高达数以万计。

据国外媒体统计，村田在全球 MLCC 市场份额占比可能超过 40%，是全球龙头 MLCC 制造和供货商。而武生事业所主要生产智能手机用 MLCC，是村田位于日本国内的 MLCC 主要据点。