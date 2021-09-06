大众汽车掌门人：自动驾驶汽车才是“真正的游戏变革者”

IT之家 9 月 6 日消息 大众汽车掌门人赫伯特-迪斯（Herbert Diess）周日表示，自动驾驶汽车，而非电动汽车，才是汽车行业“真正的游戏规则变革者”。

IT之家了解到，迪斯在慕尼黑 IAA 车展正式开幕前说：“自动驾驶将真正改变我们的行业，这是前所未有的，”他补充说，相比之下，向电气化汽车转变“有点容易”，真正改变游戏规则的是软件和自动驾驶。

迪斯发表讲话时，汽车行业面临的环境压力正在加大，欧盟委员会在 7 月提议从 2035 年起有效禁止销售新的汽油和柴油汽车。

上周五，绿色和平组织和德国非政府环保组织 Deutsche Umwelthilfe（DUH）表示，如果德国汽车制造商（包括大众汽车）不能加强其应对气候变化的政策，他们将对其采取法律行动。

因此，在周日进入会场前遭到绿色和平组织活动人士质询的迪斯，其目标不仅是要在 2025 年前超越特斯拉，将大众汽车变成全球最大的电动汽车销售商。他还希望将自动驾驶汽车的软件服务作为集团未来业务的关键支柱，这也是大众汽车收购自动驾驶软件创业公司 Argo AI 的原因，该公司是 Alphabet Waymo 的竞争对手。

过去十年来，传统汽车制造商和科技公司为实现无人驾驶汽车的愿景投入了数十亿美元，但由于技术和监管方面的障碍，真正的自动驾驶仍然难以实现，需要人类司机继续存在。

大众汽车公司预计，到 2030 年，汽车行业将有 1.2 万亿欧元的软件化销售，约占全球移动市场的四分之一，预计全球移动市场将因此增加一倍多，达到 5 万亿欧元。