智能芯片企业“壁仞科技”启动新产品线，正式研发国产图形 GPU

9 月 6 日消息，通用智能芯片企业壁仞科技今日宣布，在包括人工智能训练和推理的通用计算产品线之外，正式启动图形 GPU 新产品线研发，为更多的应用场景提供具有竞争力的国产通用算力产品。壁仞科技联合创始人焦国方（Golf Jiao），担任新的图形 GPU 产品线总经理。

据悉，以 GPU 为代表的通用计算处理器主要有两大应用领域：以人工智能训练及推理为代表的通用计算任务，以及以图形渲染为核心的图形处理任务。壁仞科技的首款通用计算产品即将流片，此次正式启动的图形 GPU 产品线，将进一步完善其产品矩阵、形成“AI + 图形”市场全覆盖。

壁仞科技联合创始人、图形 GPU 产品线总经理焦国方，具有超过 25 年精深的 GPU 产品架构和研发经验，亲身经历了图形处理器行业在过去 20 余年的飞速发展。其曾在高通任职 11 年，作为 GPU 团队负责人，自研开发了 5 代经典的高通 Adreno 移动 GPU 架构，成为业界标杆。

据介绍，壁仞科技的图形 GPU 产品线研发团队，拥有丰富的软硬件一体开发、架构优化等 GPU 全流程开发经验及技术储备。对壁仞科技进入图形处理领域，焦国方表示：“相较于人工智能市场，图形 GPU 市场的集中程度更高，壁仞科技凭借更贴近中国市场的优势和国际化的技术实力，我们的图形 GPU 产品将针对本土及新兴应用场景进行深度优化，发挥‘后发者优势’，从而加速产业升级和产品创新，实现市场领先。”

焦国方还介绍：“壁仞科技的图形 GPU 产品将支持包括游戏、AR、VR、仿真、视频等产业的高速发展，未来还将进一步与 AI 产品技术融合，共同构成‘元宇宙’、‘数字孪生’等新兴技术与应用的算力基础，从而实现壁仞科技‘智绘全球’的愿景。”

据了解，壁仞科技首款通用算力产品研发推进顺利，即将流片，新的图形 GPU 产品线研发也已正式启动。此次壁仞科技启动的图形 GPU 产品线，将在继续探索人工智能等通用计算应用场景的同时，发挥自身在研发实力、人才密度、资金规模等“硬实力”上的优势，将产品延伸至图形处理领域，推动技术融合，覆盖更广阔的市场，打造具有核心竞争优势的国产 GPU 产品体系以及计算生态。

公开资料显示，壁仞科技创立于 2019 年，致力于研发原创性的通用计算体系，建立高效的软硬件平台，同时在智能计算领域提供一体化的解决方案。壁仞科技首先聚焦云端通用智能计算，逐步在人工智能训练和推理、图形渲染等多个领域赶超现有解决方案，实现国产高端通用智能计算芯片的突破。截至 2021 年 3 月，壁仞科技已完成 B 轮融资，总融资额超 47 亿元人民币。