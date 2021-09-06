退而不休的刘强东再放权：徐雷成名正言顺京东二把手

自 2018 年刘强东隐退以来，徐雷成了代替他站在前台的京东“形象代言人”。先是担任京东商城轮值 CEO，后来成为京东零售 CEO。

但在很长一段时间内，又很难说徐雷成为了京东实质性的“二把手”。因为京东零售只是京东集团的子公司之一，与之平行的，还有京东健康、京东物流、京东数科。

而今日升任京东集团总裁后，徐雷将负责各业务板块的日常运营和协同发展，其“二把手”终于名正言顺。

“摇滚”徐雷 带领京东零售走出低谷

徐雷经常一身潮流服装，手戴手镯手串，满满的摇滚范 。如果是初见，外界很难将他与京东零售 CEO 的角色联系在一起。

徐雷自 2009 年加入京东，曾担任营销及品牌负责人、京东无线负责人以及营销及平台运营负责人、京东集团 CMO 等职位。而自 2018 年 7 月担任京东商城轮值 CEO 之后，他执掌京东集团的核心电商业务已满三年。

当时的徐雷可谓是临危受命。京东集团的掌舵人刘强东因为明尼苏达事件而退居幕后，京东的品牌形象和股价遭受着严峻考验；同时，京东在主营业务上也险象环生。除了营收增速放缓，2018 年第三季度，京东年活跃用户数量首次出现环比负增长。从外部来看，拼多多横空出世并迅速崛起，电商行业格局骤变。

“2018 年对我本人、我的家人以及公司都是异常艰难的一年。”刘强东当时曾说，他将徐雷推向前台后，给与了充分的授权，放出狠话：“谁不服徐雷，就是不服我。”

2018 年底，徐雷与京东零售 20 多名高管在一起开了三天三夜的会，讨论经营理念。最终为京东零售定下了前中后台的架构。

他的改革大刀阔斧，为京东商城带来了四大变化：第一，从单纯追求数字，到追求有质量增长的变化；第二，从单纯以货为中心，到以客户为中心的变化；第三，从纵向垂直一体化的组织架构，到积木化前中后台的变化；第四，从创造数字到创造价值的人才激励导向的变化。

“只唯真，不唯上，对照经营理念，而不是上级的命令工作。”

改革的效果很快显现，活跃用户不仅止跌，2019 年第四季度，其单季度新增活跃用户数量甚至首次超过阿里巴巴。

京东在今日的新闻稿中对徐雷的评价是，自加入京东十余年尤其是 2018 年 7 月担任京东零售 CEO 以来，确立了“以信赖为基础、以客户为中心的价值创造”的京东零售经营理念，连续三年带领零售业务实现高质量增长。

退而不休的刘强东 再退一步？

刘强东作为京东集团的缔造者，离开聚光灯已有三年。

在这三年里，为了淡化明尼苏达事件的负面影响，他很少公开露面，而是退居幕后。期间，他接连卸任几十家京东旗下公司高管职务。

不过，刘强东依然是京东集团的掌权者，根据京东集团递交的 2020 年年报显示，刘强东持股为 13.9%，有 76.9% 的投票权。

虽然在京东的重大对外场合他极少露面，但在京东内部，他依然如初要参加高管会，重大的内部信，还是由他亲自签发。

不过此次升任徐雷为京东集团总裁，也意味着刘强东要将权力授权更进一步。徐雷将负责各业务板块的日常运营和协同发展，向京东集团董事局主席兼 CEO 刘强东汇报。

此外，徐雷晋升之后，刘强东也对各个业务的高管进行了调整。空出的京东零售 CEO 由原京东健康 CEO 辛利军，京东健康医药部负责人金恩林将出任京东健康 CEO。

至于刘强东，京东方面称其将把更多的时间投入到长期战略设计、年轻 CEO 培养和乡村振兴事业中来。

实际上，除了徐雷，刘强东在内部也一直在提拔各级年轻管理者，以形成京东的管理梯队建设。2019 年 2 月，刘强东召开了京东集团管理人员大会。会上他宣布京东将裁撤掉 10% 的 VP 人员，未来将启动干部年轻化计划，3~5 年之内，30% 的 VP 以上级高管需要是 85 后、90 后。

同时，为了减少个人因素的影响，京东也建立了集体决策机制，包括由各业务板块、职能体系负责人组成的战略执行委员会（SEC）和集团几十位一线业务部门负责人组成的战略决策委员会（SDC）。

从电商三巨头来看，阿里创始人马云和拼多多创始人黄峥均已卸任董事长和 CEO 职位，开启了第二代掌门人的时代。而刘强东，或许也正在为京东的权力交接排兵布阵。