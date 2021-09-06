CNCC 2021 中国计算机大会将于 10 月 28-30 日在深圳举办

IT之家 9 月 6 日消息 2021 年 9 月 4 日，中国计算机学会 (CCF) 举办 CNCC2021 新闻发布会，向社会各界介绍大会的筹备情况。CCF 理事长、大会指导委员会主席梅宏院士在发布会上介绍，CNCC2021 将于 10 月 28-30 日在深圳举办，主题为“计算赋能加速数字化转型”。

CNCC2021 程序委员会主席、CCF 常务理事、南京大学教授周志华介绍了特邀报告讲者阵容，包括 ACM 图灵奖获得者、中国科学院外籍院士、美国科学院院士、美国康奈尔大学 John Hopcroft，ACM 图灵奖获得者、美国国家工程院院士、美国艺术与科学院院士 Barbara Liskov，南加州大学计算机科学系和空间研究所教授，ACM、AAAS、IEEE 会士 ，AAAI 会士及第 24 届主席 Yolanda Gil，中国科学院院士、国家电网有限公司顾问陈维江，CCF 会士、中国科学院院士、中国科学院软件所研究员冯登国，CCF 会士、中国科学院院士、中国科学技术大学教授郭光灿，CCF 会士、CCF 常务理事、CCF 王选奖获得者、中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所研究员孙凝晖，CCF 会士、CCF 王选奖获得者、中国科学院院士、国防科技大学教授王怀民，中央音乐学院教授、音乐人工智能系主任李小兵，涛思数据创始人 & CEO 陶建辉以及著名科学家及企业界人士等。

大会论坛委员会主席、CCF 学术工委主任、清华大学教授唐杰介绍了技术论坛的的特色。今年的技术论坛多达 111 个，无论从数量、质量还是覆盖，都开创了历史之最，将为参会者带来学术、技术、产业、教育、科普等方面的全方位体验。

本届大会的技术论坛将给参会者带来两个维度的收获。一个维度是，着重为参会者带来理论、算法和应用三方面的不同体验，无论参会者是对理论还是对算法和应用感兴趣，本届大会都分别设有对应的论坛；另一个维度是，产业界和学术界的结合，此次 CNCC2021 专门组织了产业界、产学结合的论坛，比如数字化转型峰会、CTO Summit 等。此外，大会期间还将首次举办“会员之夜”大型主题狂欢活动，让参会者畅快交流，让 CNCC 成为 CCF 会员年度团聚的重要平台。

报告主题丰富、形式多样，内容涉及学术、技术、产业、教育、科普等众多领域共计 32 个方向。本届大会的技术论坛有相当多的方向和主题直接相关，如数字化转型、计算 +、智慧城市等。届时来自学术界的专业学者与企业界的重磅嘉宾将会在论坛中各显身手，展示观点，充分研讨，对具体的问题进行分析与辩论。通过这些论坛及研讨，将有力推动计算赋能数字化转型，让计算助力疫情之下的企业发展和国家建设。

其中，CCF CTO Summit 也是 CNCC2021 的一大看点。CCF 希望通过顶尖企业 CTO 之间的交流帮助企业在竞争合作中成长，给中国企业的 CTO 们提供一个交流与成长的平台。CNCC2021 将会有众多知名企业的 CTO 参与其中，共同对未来做技术展望，就未来一段时间的技术发展做一个预判，让企业 CTO 们沉着应对未来，为疫情之后的企业生存发展提供帮助。

CNCC 支持单位深圳市科技创新委员会副主任钟海表示，这是 CNCC 时隔 10 年之后再次来到深圳。他代表深圳欢迎大家在 10 月最美好的季节莅临深圳。深圳市委市政府高度重视本届大会的举办，市领导已确定将出席本届大会的系列重要活动，期待与计算领域的国内专家面对面，深入交流科技创新发展的挑战与机遇。改革开放 42 年，深圳从边陲小镇成长为国际性大城市，信息产业和数字经济发展的重要区域，其中电子信息制造业产值 2.2 万亿元，占全国总量的将近 1/5，位居全国大中城市首位，这正是本次大会主题“计算赋能加速数字化转型”的生动实践和写照。经过五年努力，深圳建立起了“基础研究 + 技术攻关十成果产业化 + 科技金融十人才支撑”全过程创新生态链，创新体系实现历史性变革、系统性重构。

作为大会的承办单位国家超级计算深圳中心主任，同时是 CCF 深圳会员活动中心主席、CNCC2021 组织委员会联合主席冯圣中，在答记者问的时候表示：作为东道主，CCF 深圳将主要做好四件事：当好东道主、展现新风貌、促进大交流、增进会员情。冯圣中希望，CNCC2021 不仅仅是奉献给计算领域专业人士和企业的一场技术的饕殄盛宴，还希望这样在四季如春的深圳举办的一次万人大会，是一个能够让友谊之花盛开、友谊之树长青的大会，热烈期待 10 月能在深圳相聚。

今年 CNCC 不论是具有使命感的大会主题：计算赋能加速数字化转型，还是开创“历史之最”的技术论坛规模和水平，以及图灵奖获得者、院士、企业专家的豪华讲者阵容，都将让 CNCC2021 超越以往。