韩国成立“氢理事会”，大力发展氢能源产业

据韩国时报报道，韩国政府目标在 2025 年实现碳中和，计划从明年开始向相关产业和政策投资 12 万亿韩元。

据政府官员上周日透露，为了支持政府的计划，几家大型企业集团将于本周更新以氢为中心的企业投资计划。

现代汽车集团、SK 集团、乐天集团等一线企业联合成立了旨在减少碳排放的“氢理事会”。现代汽车集团会长郑义宣、SK 集团会长崔泰源、乐天集团会长辛东彬等人将参加 8 日举行的正式启动仪式。

在京畿道高阳市 KINTEX 会展中心举行的“H2 Mobility + Energy Show 2021”上，H2 企业峰会将于 12 日正式成立。

现代汽车计划通过“Hydrogen Wave”活动，详细介绍氢相关的核心技术和战略、23 年来发展的新一代燃料电池系统等，在此次车展上发挥核心作用。现代汽车于 2013 年在世界上率先实现了燃料电池汽车商用车化，并计划到 2030 年为止每年生产 50 万辆。

浦项制铁总裁崔正宇、斗山集团总裁朴正源、晓星集团总裁赵贤俊、韩华集团总裁金东官、GS Caltex、Kolon 等公司高层将参加此次活动。

从政策上看，韩国最近通过了《气候危机应对法》，在 2030 年之前将温室气体的排放量减少 35%，成为第 14 个通过该法案的国家。自 2016 年巴黎气候协议生效以来，将排放降至零已经成为应对气候变化的全球议程。韩国的目标是将化石燃料经济转变为环保经济，到 2050 年实现零碳排放。欧盟和美国承诺到 2050 年实现碳中和，中国则在 2060 年实现碳中和。

据高盛集团去年的报告预测，到 2050 年，全球氢能市场规模将达到 12 万亿美元。因此，韩国大型企业开始大举投资。