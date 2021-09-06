欧菲光：智能汽车、手机镜头模组等产品预计成为未来三年主要增长驱动

9 月 6 日，欧菲光在投资者关系活动中表示，预计未来三年的主要增长驱动是智能汽车、智能手机模组和镜头、以 VR/AR、智能家居等产品为主的新业务。欧菲光认为，未来五年，智能汽车行业将进入黄金发展时期，欧菲光将智能汽车业务作为重点开拓的业务领域，从研发、市场销售、生产等全方位加大资源配置，力争实现到 2025 年智能汽车业务营收规模行业领先。

据欧菲光 6 月发布的《未来五年（2021-2025 年）战略规划》显示，欧菲光未来五年力争实现以下三项战略目标：1、智能手机业务稳中求进，保持市场领先定位；2、智能汽车、VR/AR、安防等新业务开拓进取，营收占比显著提升，成为公司新的增长动力；3、加大研发创新力度，发挥产业链整合能力，坚定不移向产业链上游延伸发展。

其中，智能汽车业务包括车身电子、智能中控、ADAS 三大细分业务。欧菲光表示，将深度布局自动驾驶、车身电子和仪表中控，以光学镜头、摄像头为基础，延伸至毫米波雷达、激光雷达、抬头显示（HUD）等产品，丰富产品矩阵布局，为客户提供全方位的产品和服务。

在中高端产品的生产制造上，欧菲光具有较大的技术优势以及规模优势。未来，欧菲光将持续技术创新，提升产品设计和成本控制能力，增强产品性价比和市场综合竞争实力，加大高端产品研发和量产出货。