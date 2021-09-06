全息演唱会有望，HTC 推出 BeatdayVR 平台并将举办六场音乐会

9 月 6 日消息，据外媒 Variety 报道，中国台湾科技公司 HTC 即将推出 VR 平台 Beatday 测试版，将以此建立“一个以音乐为焦点的元宇宙”，HTC 将通过 3D 录制打造全息演唱会。

Beatday 将通过虚拟场地与现实表演结合的形式，在 PC 端和移动设备上打造一个全息演唱会，让更多的观众参与互动。

HTC 是消费级 VR 设备的头部玩家之一，曾与开发商 Valve 合作在 2016 年共同推出 VIVE 头显，而后 HTC 还推出了 VIVE Focus 系列。

▲ VIVE 系列头显

“我们相信，Beatday 正在改变娱乐业，人们会对此很感兴趣，”HTC Vive Originals 总经理刘思铭表示，“它正在整合音乐授权、唱片公司和艺人管理机构，并创造新的商机和收入模式。”

01.全息演唱会或成线上演出的新方式

由于疫情防控，许多演唱会转为线上直播的形式，但这样的方式，与观众现场观看演唱会在体验上具有较大差距。

▲ HTC Vive 为 VR 音乐节 Lost Horizon 提供直播

刘思铭认为，“现场演唱会因疫情取消后，‘全息演唱会’将成为线上演出的新方式”。

他表示，HTC 将与中国台湾“Amazing Show”合作，共同举办六场音乐会，每场音乐会持续半小时，但他并没有透露具体的演出日期。

不仅如此，到 2021 年底，HTC Vive Originals 还预计签约三到四个演员入驻该平台，其中包括一些台湾最知名的演员。

02.拆解虚拟场景与现实表演，HTC 通过 3D 录制打造全息演唱会

全息演唱会主要分为两个技术部分，建立虚拟场地与录制现实表演。

首先，全息演唱会需要构建一个虚拟表演的舞台空间。相较于现实演唱会，舞台设计师和灯光团队在数字舞台设计上拥有更大的发挥空间。

随后，表演者们需要在动作捕捉工作室（movement seize studio）里进行 3D 录制，全方位记录表演的实景情况。目前在日本、法国以及国内都有相应的动作捕捉工作室。

▲ 日本霸天少女队通过 3D 录制参与 VR 演出

然后，Beatday 通过将虚拟场地与现实演唱会相结合的方式，打造一个全息演唱会，并提供纪念门票、商品等。

观众也可以通过创建一个自己的虚拟形象来参加演唱会，甚至可以在虚拟场地上飞行。

03.率先用于 PC 和手机，Beatday 或推出 VR 完全版

刘思铭表示，Beatday 将会提供两个不同形式的初代版本，一个适用于 PC 端，一个适用于移动设备上，而 VR 版本可能会根据市场情况推出。

“我们首先会在 PC 和移动终端上推出 Beatday，来吸引一些年轻的用户。当我们在市场上达到一定规模后，我们会发布一个 VR 版本，解锁真正的高端体验。”

有关价格方面，HTC 表示一张门票的价格可能在 60 到 130 人民币左右，并且他们还提供音乐会的入场劵以及定制头像。此外，HTC 还将通过付费的服装和配饰来创造营收。

04.结语：3D 视觉技术助推 VR 演唱会发展

今年以来，元宇宙概念爆热，HTC 作为率先布局 VR 领域的头部玩家之一，即将推出自己的虚拟平台 Beatday，以音乐为切入口，布局自己的元宇宙。

无论是演员的现实录制，还是舞台的场景规划都离不开 3D 视觉技术。随着 3D 视觉技术的发展，VR 演唱会也开始成为一种新的表演方式。

2021 年 6 月，模拟人生举办了一场长达 9 天的 Sims Session 虚拟音乐节。今年 7 月，Splendor XR 也向观众开放了 MR 活动，邀请观众参与音乐节活动。

未来，VR 演唱会是否真的能给人们带来惊喜，并且让观众切实享受一场音乐盛宴，我们拭目以待。