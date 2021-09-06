京东云助力服贸会：已经搭建线上展台约 4863 个，坚持“以实助实”

9 月 6 日消息，2021 年中国国际服务贸易交易会上，京东云联合首都会展集团作为服贸会数字平台官方技术服务商，全面展示了云计算、人工智能、区块链/大数据、物联网和前沿技术探索领域的创新成果，以及会展云、金融云、智造云等落地“千行百业”的数智化产品、解决方案和服务实践。

据介绍，“云上服贸会”数字平台今年在底层技术和线上会议功能两大层面进行了加持。底层技术层面包含经高并发大流量验证的京东云计算能力和资源存储能力，以及安全防护体系建设。线上会议层面则围绕展览、会议、洽谈、贸易、数字化服务五大块，设置了线上展台、云会议、会议直播等众多功能。

京东集团副总裁、京东科技京东云事业群总裁高礼强介绍，到目前为止，大概全球有 153 个国家和地区的 1 万多家的企业注册了线上、线下参加 2021 年的服贸会。数字平台已经搭建线上展台约 4863 个，上传的展品信息 2 万多条。纯线上参展，企业也已经达到了 4357 家，比去年上涨了 40%。线下参展大概 2400 家企业，2400 家企业当中其中有六成也是同时入住了线上化的平台。

高礼强表示，京东云作为京东集团面向政府、企业、金融机构等的核心技术数据平台，承载着推动产业数字化的使命。他强调，京东云一直坚持“以实助实”，通过扎实的基础设施，高效的输入供应链，创新人工智能、云计算等技术服务能力，给政企客户提供有力的支撑和可以借鉴的经验，助力实体经济高质量发展。

高礼强举例，在城市领域，京东云在全国建立了将近 60 个城市的数字经济产业园。主要的目的之一，就是帮助各地政府去构建数字城市生态，提高城市治理水平，同时也服务于城市居民和企业。在企业服务领域，京东云为大概 1300 多家的大型企业，超过 120 多万的中小微企业提供了数字化的解决方案。

京东云一直致力于为企业、金融机构、政府等各类客户提供以供应链为基础的数智化解决方案。本届服贸会期间，京东云在国家会议中心和首钢园区的双展区将全面展示云计算、人工智能、区块链/大数据、物联网和前沿技术探索领域的创新成果，以及会展云、金融云、智造云等落地“千行百业”的数智化产品、解决方案、服务实践。

京东科技数字城市群京东会展云产品总经理侯超表示，基于京东会展云全新的解决方案，京东云联合首都会展集团利用云计算、人工智能、大数据等技术，围绕服贸会“展、论、洽、贸、服”五大场景，充分利用线上空间无限、可拓展特性，继续推动“永不落幕服贸会”落地，升级和提升用户体验。

例如，在系统安全稳定性方面，云技术底座采用两地三中心分布式部署结构，实现金融级可用性和数据可靠性。在保护会展洽谈安全私密方面，本届服贸会数字平台特别设置了私密云会议、阅后即焚、基于区块链的电子合同、展商电子名片、展商邀约海报等安全、个性化的服务体验。

此次服贸会期间，金融服务专题展于 9 月 3 日-7 日在北京首钢园举办。京东云携联结产业供应链的第三代数智化金融云，以及在数字人民币试点过程中的供应链 + 场景 + 技术的服务实践全新亮相。京东科技的数字人民币 To B 技术解决方案和园区综合解决方案首次登上服贸会舞台，全面展示其为企业、商户、金融机构接入数字人民币系统具备的专业服务能力。

公开信息显示，京东云已经形成覆盖零售、物流、金融、健康、智能城市、智能制造和互联网等数行业的技术能力和产业 Know-how。目前，京东云在城市服务领域已建立近 60 个城市服务基地，助力各地经济高质量发展和改善民生；在金融机构服务领域为超 780 家各类金融机构提供数字化服务综合解决方案，帮助建立符合自身特色和未来需求的云原生底层能力和数据智能、业务创新、场景拓展等能力；在企业服务领域则为 1300 多家大型企业、超 120 万家中小微企业提供数字化解决方案。