“苹果税”惹争议，但“安卓税”也同样值得关注

作为一名苹果用户，小雷对 iOS 一直有一个想吐槽的地方，那就是在充值某些平台的会员时，支付的金额要比安卓端贵上十多块钱。

由于苹果应用商店具有垄断性，简单来说就是当我们需要购买某些虚拟产品时，必须要通过 App Store 提供的支付界面才能完成支付，其中苹果需要抽取 30% 的“苹果税”，所以在某些平台上 iOS 用户需要支付的金额要比安卓用户更多一些。

其实受害的不止是普通消费者，软件开发者也对苹果这一规定表示十分恼火，毕竟自己有 30% 的收入要上交给苹果，为了保证收入只能提高订阅价格，但这又可能会引起消费者的不满，最终导致 iOS 端用户大量减少，更难赚到钱。

但苹果貌似要让步了。最近，苹果方面宣布 App Store 即将迎来更新，此次更新将允许 "阅读器" 类应用的开发者在其 App 内提供访问网站的链接，以便于用户设置和管理账户。

简单来说，就是苹果将放弃自己的支付系统，允许用户通过第三方支付的方式购买虚拟产品。

▲ 实测京东、微博等已支持第三方支付

看到这样的消息，很多苹果的用户都觉得不可思议，因为这么多年以来，虽然全球都想对“苹果税”动刀，但苹果从不妥协，坚守底线，这次居然妥协了。那么苹果为什么会突然放弃？真的是因为社会舆论吗？

苹果上的会员要降价？



就在前两天，韩国通过了一项名为《电信商业法》的法案，明确表示禁止谷歌和苹果在应用商店中强制软件开发者使用他们的支付系统。若该法案能够正式落地，韩国将成为全球首个在应用商店支付系统上实施反垄断法的国家。

在去年，苹果公司虽然对那些年收入在 100 万美元以下小企业改成只收取 15% 的“苹果税”，然而这并没有让游戏公司买账，事情越闹越大，甚至引起了欧盟反垄断机构的注意。

在全球多国反垄断压力下，苹果税面临众多变数。虽然苹果税在全球完全取消概率不大，但一刀切式的收佣模式已成过去式，后续苹果很可能会出台作为替代的抽佣规定。

其实苹果税之所以会存在并实行多年，是因为它十分类似于商场的入场费。举个例子，如果企业想进入商场展示和销售，一般都需要支付一定的资金用于加盟和租借场地，毕竟商场也是需要高额的资金进行维护。苹果税也是如此，苹果应用商店也为这些开发者提供了展示自己成果的平台，收取门槛费也是情理之中。

如果用户购买的是实体商品，比如外卖、观影票、车票、路费、淘宝商品等，苹果不会进行抽成，用户可以直接通过微信支付宝银行卡付款。如果是人们打赏知乎、b 站、文章博主等等，如果开发者不抽成，苹果就不抽成。如果开发者要从中获取抽成，则苹果才实行抽成 30% 的规定。

不管如何，苹果作为一家商业企业，是不可能完全取消苹果税的，毕竟苹果在 2020 年总营收入为 1.8 万亿元人民币，其中 Apple Store 贡献了 4150 亿元人民币的收入，占比超过 20%，几千亿元的收入，苹果应该不会轻易让步。

从实际测试了来看，即使苹果支持第三方支付系统，但在价格方面依旧没有调整，iOS 用户所支付的金额依旧比安卓用户高一些，不知道这是苹果的问题还是软件开发商的锅。

▲ 左苹果、右安卓

小雷猜测未来的苹果可能会根据不同产品品类、企业营收规模、知名度、用户量、地区等综合因素收取不同比例的佣金，对于苹果来说这也是目前最佳的解决方法。不过就算苹果官方“降价”了，短时间内软件开发商可能不会进行降价。

其实安卓也有“安卓税”



前文已经提到，苹果会对应用内购收取 30% 的税，这一点是大家都清楚的，但有多少人知道其实安卓渠道也存在这一现象，甚至更加严重。

可能有很多读者会有疑问，我用了这么多年安卓手机，为什么不知道安卓存在抽成情况呢？相比起“苹果税”，“安卓税”并不会对所有的软件消费都进行抽成，主要抽成对象都是那些支持氪金消费的手游。

安卓用户之所以不知道“安卓税”的存在，是因为他们都下意识认为自己充值的钱都落到了游戏商手中，实际上有一半的钱都被这些应用商店给抽走了。并且华为、OPPO、vivo、魅族等手机厂商联合创建了一个硬核联盟，光是这个联盟就垄断了国内 70% 左右的游戏渠道，并且这个联盟对这些手游的抽成达到了 50% 甚至是 70%。

这也是为什么让不少手游的开发者宁愿花更多时间去上架 App Store 或是谷歌应用商店，也不愿意上架国内平台。

当然，关于这个 50% 的安卓游戏税，国内安卓厂商们也给出过解释，表示自己并不像苹果那样只提供渠道，他们还要承担起游戏运营维护的责任。但事实上，国内的大部分手游玩家都会优先选择官方服务器，不为什么，单是数据不互通的特性就能劝退不少玩家，因此对于安卓厂商来说，运营和维护这些游戏的成本是比较低的。

还有一个重点我们需要了解，那就是大部分应用商店的推荐位置都需要开发者拿钱出来抢夺，这就会使得不少开发者宁愿降低研发 App 的费用也要增加广告投入来获得更高的曝光量，这十分不利于整个应用市场的良性发展。

结语



无论谁对谁错，这笔钱都要从消费者身上出，如今苹果在多方面压力之下，已经推出了年收入一百万美元以下的开发者抽成减半的规定，毕竟如果苹果还不服从某些国家规定的话，失去的东西可能会更多，那么安卓游戏渠道这边又什么时候才能让步呢？

可以明确的是，无论苹果方面如何调整，从目前的降低中小开发者抽成，允许开发者使用电子邮件等通信方式与用户共享 iOS App 之外的支付方式到允许开始在各大 App 测试第三方支付系统等措施来看，对开发者们都是一件好事。但什么时候才能所有消费者都享受到降价的福利，可能还需要一段时间。