曹操出行宣布完成 38 亿元融资，注册用户超 6000 万

9 月 6 日晚间消息，曹操出行今日宣布完成 B 轮融资，金额达 38 亿元人民币。此轮融资也是今年以来网约车企业获得的首笔国内股权投资。

发布会上，吉利控股集团董事长李书福表示，布局大出行正是吉利科技转型战略中的关键举措之一，将以车联网、自动驾驶技术以及新能源科技，应用于共享出行领域，全方位赋能曹操出行，打造全球领先的科技出行平台，为更多用户提供全场景、深度智能化的安全出行体验。

曹操出行成立于 2015 年，系吉利科技集团有限公司投资控股。据官方资料介绍，曹操出行目前已进驻 62 个城市。根据极光大数据报告《2021 年 Q1 移动互联网行业数据研究报告》显示，曹操出行 MAU 达 567.9 万，较去年同期增长近 140%。

据曹操出行 CEO 龚昕表示，通过持续精细化运营，曹操出行目前注册用户已超 6000 万。7 月订单需求量创下历史新高，是去年同期的 150%，且从今年 5 月开始到 7 月，曹操出行接单量爆发式增长，对标三个月之前，7 月接单量超一倍以上。

曹操出行在 2018 年 1 月完成 10 亿元 A 轮融资，投资方为三川投资、浙商创投、天堂硅谷、隆启投资等机构。距离 A 轮融资约 3 年半后，曹操出行宣布完成 B 轮融资。本轮融资额达人民币 38 亿元，系今年以来网约车企业国内首个股权投资。

龚昕表示，B 轮融资将帮助企业在技术研发、业务扩展、服务品质提升、司机群体保障等关键工作上加大力度，从而进一步提升企业竞争力，扩大市场份额。

本轮投资方分别为：苏州相城金控集团、苏州高铁新城国控集团、苏州城投公司、农银国际苏州公司、东吴创新资本。在谈到为何在此时投资曹操出行时，投资方相城金控董事长陆志东表示，投资的重点是选赛道，出行是刚需，互联网出行行业并没有绝对排他性，不管是短期窗口还是长期竞争，都仍有竞争空间。因此，行业头部的企业仍为此时的优选目标。

陆志东还认为，曹操出行的股东背景优良，看好其与吉利生态的良好互动基础。同时，作为投资方，也看重曹操出行的运营管理团队的操盘执行能力。

发布会上，龚昕还公布了曹操出行新战略 ——“N3 战略”。其中“N3”（N 立方）分别是指 New Car（定制车）、New Power（新能源）、New Ecosystem（生态体系）。

中国互联网络信息中心（CNNIC）日前发布的第 48 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2021 年 6 月，我国网民规模达 10.11 亿，互联网普及率达 71.6%。截至到 2020 年底，我国网约车用户规模为 3.65 亿，在网民中占比 36.1%。

从中国网约车的城市渗透率情况来看，网约车在一线城市渗透率最高，达到了 50.3%，在新一线城市渗透率为 20.3%，而在二线及以下城市渗透率较低，尚不足 10%。

当前，网约车市场竞争进入下半场，由增量竞争转向存量竞争，更快的订单接起速度和优质的运力成为订单留存与用户转化的关键，优质运力和完善的管理体系将成为未来网约车行业的长线竞争优势。龚昕表示，安全、规范、绿色、专业将是曹操出行会一直坚持的核心关键词，这将决定用户的长远选择。