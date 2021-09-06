美国众议院不知道雅虎现任 CEO 是谁，只好将警告信发给了 4 年前的总裁

据报道，美国众议院 11 名共和党议员日前向 13 家美国科技巨头发出了警告信，提醒他们不要向“国会骚乱”调查委员会提供私人信息。

今年 6 月，美国众议院批准了一项计划，成立一个由民主党议员组成的“国会专项调查委员会”，以调查今年 1 月 6 日的美国“国会骚乱”事件。该委员会要求 35 家电信和社交媒体公司保存一些个人的电话记录和数据，包括 Trump 家族的成员，以及那些被指控与骚乱有关的人。

对此，美国众议院 11 名共和党议员日前向 13 家美国科技巨头发出了警告信，包括雅虎、亚马逊、苹果、Facebook 和谷歌等，提醒他们不要向调查委员会提供私人信息。

共和党议员认为，这将违反联邦法律，将把每一个拥有手机或电脑的美国人置于民主党的监控之下。

值得一提的是，原本发给雅虎的警告信，却被众议院发给了四年前的雅虎 CEO 马丽莎・梅耶尔（Marissa Mayer）。2012 年 7 月，梅耶尔出任雅虎 CEO，但已于 2017 年离职。但在警告信中，众议院仍称梅耶尔为“雅虎总裁兼 CEO”。

雅虎于 2017 年被 Verizon 收购，后与 AOL 合并，成立新公司 Oath，CEO 为曾担任阿里巴巴全球总经理的古鲁・谷冉攀（Guru Gowrappan）。

后来，Oath 更名为“Verizon Media”。今年早些时候，又出售给私募股权公司 Apollo Global Management，谷冉攀仍担任 CEO。