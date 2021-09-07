派件费每单涨 0.1 元，“涨薪留人”能否改变快递网点窘境

1 毛钱的上调，将影响中国数百万快递员的生计。

近日，中通、申通、圆通、韵达、百世和极兔六大快递公司宣布，将全网快递员派费每票上调 0.1 元，按日派单量 300 件计算，快递员全月无休派单可多获得每月 900 元薪资。

随着薪资的提升，消费者们对于快递派送服务提升的期望也有所期盼。然而在这上涨的 0.1 元派费之后，末端快递员的生活现状是否真能被改善？末端网点被诟病的尴尬处境，又能否真的得到缓解？

行业内卷：从联盟到瓦解

今年 7 月，七部门联合印发了《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》，明确了主要目标，要保护快递员的权益。有了政策支持，“涨派费”被认为是快递公司响应政策而提出的举措。但事实上，目前整个快递行业因长期价格战导致的内卷压力，这也许才是促成此次行业调整的关键。

2019 年，中通快递发起“到边到角”抢市行动，打响了快递“价格战”的第一枪，义乌等地的快递价格被拉低到 1.2 元发全国。随即，各家快递公司迅速做出反应，快递公司快递费跌破一元大关……

这种杀敌八百自损一千的招式，让整个快递行业陷入了“增收不增利”的低价怪圈，因为利润太低、工作强度大，末端网点快递员离职率普遍偏高，新人招入困难等现象频发。

虽然后来，各家快递公司高层在义乌谈判形成了新的“价格联盟”，稳定了快递价格。但随着 2020 年 3 月极兔速递进入中国市场，为快速抢占市场份额再度挑起价格战，义乌等地快递单价又被压到 0.8 元。“价格联盟”土崩瓦解，四通一达被迫应战，多方再次陷入低价竞争的泥潭。

长期的价格战，使得整个行业都陷入内卷的焦虑中，长期从事物流的业内人士告诉新浪科技，”这个行业太畸形了，由于参与竞争的方式只有价格战一种，大家只能通过这种方式竞争，最后的结果是大家都赚不到钱”。

据该人士透露，此前极兔等公司发起的 0.8 元送全国快递派送行动，直接包括了从发件到省际运输再到区域分发以及末端派送的整个环节，整个过程中的人力、物力全部包括在内。

“虽然通过货物的分配和统一运输，结合技术等手段可以有效的降低快递的运输费用，但 0.8 元送全国的策略，这明显超出了正常的物流价格体系，市场价格体系被严重破坏了。”该人员表示。

根据国家邮政数据显示，截至 7 月 4 日，2021 年全国快递业务量已突破 500 亿件，接近 2018 年全年水平。当前，我国快递日均业务量约 3 亿件，日均服务用户约 6 亿人次。庞大的业务订单需求背后，国内一众快递公司的营收数据却相对惨淡。

据顺丰、韵达、申通、圆通等快递公司近期公布的 2021 年 7 月快递服务业务经营简报显示，申通、圆通、顺丰 7 月的单票价格较去年同期均有所下降，其中顺丰下降幅度最大，同比下滑 10.7%；申通同比下降 7.1%；圆通同比下降 6.3%。

从这些大公司的财报可以看出，快递行业价格战竞争的残酷。而在整个快递业盈利难的背后，物流“最后一公里”中处于关键地位的末端网点，也正承受着巨大的生存压力。

网点窘境：件数激增，快递员却不断流失

残酷的竞争，最终导致部分快递企业不堪重负，纷纷退场 —— 从 2018 年至今，国内 12 家二线快递企业中的 6 家已宣布倒闭离场，另有几家陷入被迫转卖。快递网点作为末端，频频出现堆压、爆仓以及人员流失等现象。

新浪科技近期走访了多家快递站点，曾经货物堆积如山的的快递站点早已人去楼空，也有地图上被标记为中通快递的站点已经易主。据央视网报道数据，目前国内超五成快递员月收入不足 5000 元，近六成快递员从业经历不足 3 年。基层快递网点的人员结构就像无根飘萍，难有定性。

一头是网点易主、人员出现巨大缺口；另一头是发件量激增，派送任务加重…… 随着双十一购物旺季即将到来，涨薪似乎成为了快递行业留人稳定网点，提高加盟网点和快递员的积极性的关键举措。

据中通快递西北旺地区一站点负责人对新浪科技介绍，按照成熟快递员日均派单 300 件计算，此次涨价能为快递人员直接带来近 900 元月薪提升。

他认为，此次上涨的 0.1 元，可看作是快递公司抢在旺季到来之前给快递员发的“福利”，以及稳定末端配送晚点的鼓励性举措。同时也可以看作是国内快递业试图通过涨价改善末端服务质量的一次尝试。

然而作为 C 端消费群体，此次末端派送涨价，能否明显改善快递到家派送服务质量？

在与新浪科技沟通的过程中，中通快递西北旺地区一站点负责人直接表示，“不可能带来多大改变，小件商品或许会多一些派送到家的概率，但在一些没有电梯的社区，大件物品派送到家则快递人员一天都不用上班了。”多位受访的快递人员同样表示，不认为送货到家的服务质量会有质的提升。

“快递行业就是一个体力活，之前行业低价竞争末端派送费也下降过几次，现在只涨 0.1 元，不太可能带来太多实质性改变。”快递行业的相关网点业务员对新浪表示。

在他看来，快递人员每天不仅要拨出数百个到货通知电话、做好签收乃至转投标记，这是一份重复而繁琐的工作，且很容易出错，同时快递员还要面临消费者的投诉及相关罚款，想要保证效率和质量，0.1 元的涨价显然不够。

只要激烈的价格竞争问题还在，快递业末端网点服务质量的提升，将始终是个难解之题。

如何突围：开源节流也需多元化

快递行业价格战由来已久，直接反应就是快递员收入下降，以及服务质量有待提高。

山东财经大学当代金融研究所所长陈华曾经表示，这次上调派送费，首先是收入分配向劳方倾斜，快递企业贯彻国家共同富裕的收入分配政策，主动履行企业社会。但同时也是出于稳定和改善末端服务的关键。

然而，随着派末端送费的提升，快递公司的利润进一步被压低，在本就盈利困难的情况下，未来快递公司的营收问题也正在面临挑战。面向未来，快递网点想进一步缓解目前现状，仍有许多事情需要去做。

“目前快递公司提高派费，快递员收入提升在一定程度上对稳定末端网点有帮助，但末端网点的淘汰与否、盈利与否，最重要还是企业网点的经营管理能力。网点要突围，还是需要在自身运营上下功夫，要开源节流。”在与新浪科技的沟通过程中，快递行业从业者如此说道。

在他看来，快递网点开源节流的方法有很多。

不断增长的个人寄件市场，电商平台退换货的逆向寄件需求，以及直播等新业态带来的下沉市场订单，都是快递网点新兴的增量市场。

这些利润更高的个人件业务，可以显著改善快递网点营收结构，改善自身服务质量，摆脱单一依靠价格来争夺市场的困境。他举例说，比较典型的是菜鸟裹裹的散件单，今年 7 月，菜鸟裹裹对外公布的累计寄件用户已经超过了 3 亿。双壹咨询调研显示，当前通达系快递公司位于城中区的网点散件揽收日均 600 票，其中菜鸟裹裹提供单量达到 400 票，成为网点增收的重要来源。“一个裹裹件的利润，会相当于我们 10 票电商件利润，不仅网点有收益，快递员的收入也增加了 10%-30%”。

网点的生存状况，还有一个关键是网点效率。十年前，一个快递员一天处理不到 20 个包裹，现在超过一半的快递员每天要处理 100 个以上的包裹，消费者需求又是个性化的，要做到完全送到用户手上，也是一个不可能完成的任务。

对此，国家邮政局多年以来一直在鼓励把末端设施纳入城乡公共设施规划，支持末端服务设施多元发展，支持共享末端，加快推进智能快件箱、快递公共服务站等末端设施建设。

“有些用户不方便收包裹，希望将包裹放驿站、自取；有些用户则希望送上门”，上述快递网点负责人表示，目前菜鸟驿站正在探索多元化的收件需求，一方面提供免费保管，另一方面提供按需送货上门，“菜鸟驿站不仅对快递包裹起到了分流作用，缓解网点压力，同时也增加了网点的效率，目前看来，驿站是快递网点突围的一剂良药”。

目前，除了菜鸟驿站之外，圆通、中通等快递公司也已经在布局自己的驿站业务。

快递专家赵小敏认为，随着市场秩序的整理、快递员群体合法权益保障、快递行业绿色环保等相关政策的陆续出台以及监管介入，“快递公司单一的价格战模式已无法进行下去，以低价抢市场的逻辑要行不通了”。企业用低价获取的市场份额不会再进一步扩大，反而会萎缩。

“综合考虑市场竞争、产业环境等多方面因素，预测快递价格会逐渐走向一个上升通道，但会呈现一个缓慢上升的态势”，他说道。