“阿里女员工被侵害”案涉事男领导不予批捕，其妻发声：暂不确定是否起诉周某

9 月 6 日晚，济南公安槐荫区分局通报“阿里女员工被侵害案”最新进展：依法对王某文终止侦查，并对王某文作出治安拘留 15 日的处罚决定。另一涉事商户代表已在 8 月 25 日被批准逮捕。

据新京报报道，王某文妻子李女士表示，“多次跑了省检察院、省公安厅，现在确定不被批捕了，是否起诉周某，我要跟他商量一下再决定”。

此前，“阿里女员工案”王某文妻子在社交平台发文自述称：“自己的丈夫是犯了错，但他的错远不及犯罪，不应该因为酒后冲动回应了周某，就被贴上涉嫌强制猥亵的标签。”她曾提出疑问：周某曾在出租车上“主动搂抱、乱摸、亲吻我丈夫，算不算强制猥亵？”

另外，王某文妻子称，自己的丈夫坦白与警方就本案发布的“情况通报”基本一致，但有很多对自己丈夫有利的情节尚未披露。与此相反的是，周某在网络上的自述却与此严重不符，周某涉嫌虚假陈述，甚至诬陷。

9 月 6 日，针对“阿里巴巴女员工被侵害”一案，山东省济南市槐荫区人民检察院经依法审查，犯罪嫌疑人王某文（即被侵害女员工的男上司）实施的强制猥亵行为不构成犯罪，不批准逮捕，并对其处于治安拘留 15 日的处罚。另外，本案另一犯罪嫌疑人，济南华联的商户代表张某涉嫌强制猥亵犯罪，已在 8 月 25 日被依法批准逮捕。

有律师对搜狐科技表示，王某文虽涉嫌强制猥亵但不被批准逮捕，或是因为检察院认为王某文的行为情节轻微。

8 月 7 日晚间，一则关于“阿里巴巴女员工被侵害”的消息引爆舆论。一位任职于阿里淘鲜达业务的女员工发表长文表示，自己曾在开拓济南华联超市时，遭遇济南华联超市商户领导猥亵，直属领导默许该行为，并在散场后疑似对自己性侵。

自 8 月 2 日起，该受害员工向公司反映情况，但在向 HR、业务总监乃至同城零售事业群总裁李永和（老鼎）等人反馈无果后，曾无奈在食堂发传单寻求帮助，并将自己的经历公布至网上。

对此，阿里巴巴董事会主席兼 CEO 张勇在阿里内网公布了“女员工被侵犯”的阶段性内部调查结果和处理决定：同城零售事业群总裁李永和和 HRG 徐昆引咎辞职，阿里巴巴首席人力资源官童文红记过处分，涉嫌男员工被辞退，永不录用，其是否存在违法行为，警方正在调查取证。

张勇表示，事件对这位女员工造成了巨大的伤害，无论警方的调查结果如何，我们会尽全力关心和照顾好她。涉嫌男员工和女同事在酒醉状态下有过度亲密行为，严重违反公司规定，予以辞退，永不录用。关于他是否有强奸或者猥亵等违法行为，警方正在调查取证。

同城零售事业群总裁李永和（老鼎）和同城零售事业群 HRG 徐昆（丁冬）引咎辞职。内部公告认为，李永和作为事业群总裁，在这件事上的敏感性、重视和投入程度远远不够，没有主动作为，徐昆也没有起到事业群 HRG 关键决策的作用，为此应承担领导责任。

据了解，李永和在辞职前担任同城零售事业群及本地生活事业群总裁。其中，本地生活事业群总裁的职位是在 7 月份阿里组织架构调整时获任，刚刚满一个月左右。随后，有消息曝出俞永福将接替李永和担任本地生活事业群总裁。

阿里巴巴集团首席人力资源官童文红也在本次事件中受到记过处分。阿里公布处理结果时称，在整个事件处理过程中，HR 团队对人的关注、关怀不够，理性多了，感性少了，缺乏感同身受。同时，缺乏应急响应体系和存在严重的判断失误，在涉嫌违法的情况下，未能第一时间将当事人停职。“这种种现象的背后是 HR 文化体系和能力的建设出现了重大问题。”

8 月 12 日，阿里巴巴集团公布了推动反性骚扰的机制化工作进展。这是女员工举报被侵害事件以来，阿里巴巴第二次公布进展。

在强化组织保障方面，阿里成立了工作环境委员会，作为反性骚扰在内的工作环境相关事项的处理决策机构，直接向董事会汇报。委员会下设独立工作团队（AID 团队），负责就员工涉及性骚扰和性侵犯领域的投诉举报事项进行调查，目前已开设举报邮箱和紧急援助热线。委员会还针对重大举报成立专案复议工作组，就调查出现的分歧进行复核，保障各方的合法权益。

在制度层面，阿里将修订此前的《阿里巴巴集团商业行为准则》，完善反性骚扰、反性侵的相关内容。正在制定《阿里巴巴集团反性骚扰行为准则》，强化对性骚扰零容忍。此外还完善了与客户和合作伙伴交往的行为准则，并明确性骚扰、性侵犯等恶性事件的投诉响应和应急处置机制，确保举报通道畅通。

此外，阿里巴巴还着手建立一系列常态工作机制，已成立 ALI-WE（反陋习小组），对集中反映的不当工作方式自查自清，包括但不限于酒桌陋习、低俗玩笑等在工作场合让员工感到不适的方式。内部信还强调，“无条件支持员工拒绝劝酒等行为”。性别平等和健康职场文化也将纳入到企业年度环境社会治理（ESG）评估报告中。