SpaceX 的星链服务到底适合谁

9 月 7 日消息，SpaceX 的星链等近地轨道互联网卫星服务都在蓬勃发展，这可能会改变那些缺乏高速网络连接的用户生活，但前提是他们得负担得起。

英国萨里大学计算机科学教授艾伦・伍德沃德（Alan Woodward）住在英格兰西南部的乡下，原本的网络连接状态非常糟糕。但六周前，伍德沃德成为了 SpaceX 星链互联网服务的测试用户，情况就完全不一样了。伍德沃德说：“仅仅几周时间内，我就成了星链真正的粉丝。”

截至 7 月底，SpaceX 报告的星链服务用户数量已经接近 9 万。

目前地球上还有 37 亿人无法访问互联网。SpaceX 希望能为其中的许多人提供宽带服务。但目前尚不清楚星链是否真的能解决这个问题。

SpaceX 创始人埃隆・马斯克 (Elon Musk) 在今年 6 月的一次会议上表示：“这实际上是针对人口稀少的地区。在人口密集的地区，我们只能为有限客户提供服务。世界上许多偏远地区居民将被拒之门外，因为他们负担不起。”

为了扩大客户基础，星链服务必须迅速降低价格，但 SpaceX 也必须赚到足够的钱，这样每年才能发射数百颗甚至数千颗卫星。这是相当精妙的平衡问题。

星链服务去年开始上线测试。去年 12 月份，美国联邦通信委员会（FTC）向 SpaceX 资助了 8.86 亿美元，帮助美国农村地区接入宽带服务。

但目前尚不完全清楚美国农村的广大用户是否能成为星链服务的客户群。最大的问题还是价格。星链服务的订阅费用是每月 99 美元，一般用户网速为 50M/s 到 150M/s。

最让用户头疼的是星链服务的前期费用。卫星天线和路由器等设备的成本高达 499 美元，而这些设备目前 SpaceX 是亏本出售给用户的。马斯克此前曾表示，他希望这些设备的成本能降至接近 250 美元。对于大部分农村地区用户来说，价格实在是太高了。

科技行业分析师德里克・特纳 (Derek Turner） 表示，虽然目前制造卫星并送入轨道的技术更成熟、成本更便宜，但总体花费仍然很高。这意味着星链服务仍将亏本运营一段时间。想要降低服务成本，就需要把目光放在偏远地区的个人用户之外。

希望为乘客提供更快更稳定空中 Wi-Fi 的航空公司也在考虑星链服务。农村地区的其他商业企业也可能从中找到价值。此外，好奇的有钱人或技术人员会尝试使用星链服务。

特纳看来，增加这些客户可以帮助降低平均服务价格，但也意味着带宽降低。星链可以通过发射更多卫星来解决这个问题，但前提是有足够数量的用户。

马斯克表示，在星链服务能产生正向现金流之前，将需要数百亿美元投资。到目前为止，SpaceX 已经发射了 1600 颗卫星，还没有出现任何大问题，但最终的目标是 42000 颗，这就完全是另一回事了。“其可扩展性不如有线宽带，”特纳说。目前尚不清楚星链服务到底需要多少卫星才能为数十万甚至数百万同时上线用户提供可靠宽带服务。

对于许多客户来说，还有比星链更便宜的替代品。

使用智能传感器跟踪当地天气和土壤状况的农民不需要宽带网络连接设备。Swarm 等小型公司就使用 120 多颗小卫星来连接物联网设备，其提供的数据套餐每月起价仅为 5 美元。

特纳承认，近地轨道卫星“将成为电信领域一项非常重要的创新”。但他仍然认为，即使从长远来看，星链这样的服务在美国也将是一种小众产品，并认为布设光纤网络的总体趋势仍将继续。

如果星链的订阅费用和设备成本居高不下的话，现在说星链服务会对偏远地区产生什么样的影响还为时过早。