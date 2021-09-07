Dawn Aerospace 太空飞船原型机完成 5 次试飞，未来每天能往太空飞数次

9 月 7 日消息，航空航天技术公司 Dawn Aerospace 正在开发新型太空飞船，一天之内能前往太空数次。

上月 Dawn Aerospace 对旗下原型机 Mk-II 极光亚轨道飞行器进行了五次无人飞行测试。Mk-II 原型机长 4.8 米，重 75 公斤。其在新西兰南岛的格伦特纳机场上空完成五次试飞，飞行高度约为 1036 米。公司对机身设计和机上航空电子设备进行评估，其有望在 2022 年进入近地轨道。

Dawn Aerospace 还在开发一种火箭发动机，明年年初将用于 Mk-II 原型机，允许其从传统飞机跑道起飞，抵达近地轨道并返回跑道降落，然后再重复整个过程。如果需要的话，这一飞行过程可以在同一天内进行好几次。与维珍银河和蓝色起源一样，太空旅游可能成为 Dawn Aerospace 遥远未来的重要组成部分。

公司首席执行官斯特凡・鲍威尔（Stefan Powell）表示，“Mk-II 还能够采集用于气候建模的大气数据，并进行科学研究和技术演示。”鲍威尔强调这并不是最终目标。“Mk-II 只是两级入轨运载器 Mk-III 的技术演示。”

Dawn Aerospace 计划在几年后开发出 Mk-III，其能够运载 250 公斤的有效载荷，从而具备将卫星、货物甚至是宇航员送入太空的能力。和 Mk-II 一样，Mk-III 能够在一天内完成几次飞行。飞船大小和可重复使用方式将有效降低成本，并减少碳排放量。

鲍威尔说：“航天业严重依赖一次性飞行或在数周或数月内进行部分翻新的设备。”“许多发射公司正在追求越来越低的量产成本，而不是通过完全可重复使用来节省开支。”

鲍威尔举例说：“如果你的车在处理之前只能用一次或几次，那就很难被认为是可持续的或经济的。”“我们团队的观点是，当生产发射硬件的过程中产生了绝大部分的碳排放量，就不能再被随意丢弃了。相反，我们希望将飞机的高可重用性应用到航天业。