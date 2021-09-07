6 年海投超 70 起，复盘 5 大互联网巨头背后的自动驾驶布局

2015 年，可以说是中国互联网巨头将触角伸向自动驾驶领域的元年。

彼时，国内最早一批的自动驾驶公司刚刚萌芽，辛勤耕耘投资版图的互联网巨头适时地为它们洒下养料，同时为自己日后进军这一领域提前埋下伏笔。

六年之后，自动驾驶已经长成全球最受瞩目、最具潜力的投资赛道之一。

近期赛道内频繁的投融资事件，则可佐证这一火热现象：今年 8 月，美团参与投资轻舟智航 1 亿美元，京东、美团参与嬴彻科技的 2.7 亿美元 B 轮融资，阿里巴巴投资元戎启行等（消息称阿里巴巴投资元戎启行 2 亿美元，截至发稿元戎启行未官方确认）。

如果将其繁杂的投资脉络理清，不知不觉间，互联网巨头的自动驾驶帝国也浮出了水面。

部分已有收获的互联网科技公司如百度、阿里巴巴、腾讯、京东、美团等，也开始从幕后走到台前。

百度：广撒网，布大局

在正式推出 Apollo 自动驾驶平台的前 8 个月，即 2016 年 8 月，百度已暗中将其自动驾驶领域的首笔投资砸向 Velodyne。

根据公开数据显示，百度在自动驾驶领域累计参与投资额已达 40.4 亿美元，其中单年投资次数达 4 次以上的年份分别为 2017 年、2018 年和 2021 年。

在过往对 17 家公司的 21 次投资中，百度更倾向于投资 B 轮之前的成长型企业项目。其中，仅有蔚来汽车、威马汽车、希迪智驾、博创联动获得来自百度 B 轮之后的投资。

目前，百度已在智能汽车、激光雷达、毫米波雷达、ADAS、车联网、芯片等有所布局。

而在众多领域中，智能汽车是百度投资金额最多，且投资轮次较多的投资细分领域。

其中，威马汽车和蔚来汽车分别获得来自百度参与近 200 亿人民币、近 40 亿人民币的投资，百度还参与了前者的 B 轮至 D 轮融资。

细数百度投资路径，或可将其商业路径窥探一二。

2016 年左右，多家自动驾驶公司成立兴起，然而自动驾驶必备传感器 —— 激光雷达高昂的成本，成为自动驾驶初创公司技术研究及测试的沉重负担，路测难以顺利开展。

或是意识到激光雷达为自动驾驶实现的关键部件，百度于 2016 年投资 Velodyne，为其自动驾驶领域的首笔投资。

而在 2016 年至 2017 年间，百度则主要围绕车联网、智能汽车等细分领域进行投资。

随着行业内自动驾驶相关公司大批量涌现，自动驾驶投资在 2018 年达到顶峰。

数据显示，当年投融资事件达到 78 起，已披露的投融资总金额为 811 亿元。百度也在 2018 年围绕末端物流、激光雷达、车联网、毫米波雷达等细分领域投资 5 笔。

但此后，由于进展不及预期及资金面逐渐收紧，市场出现了悲观和质疑的声音，自动驾驶行业遇冷、驶入了深水区。

相较于 2016 年至 2018 年大刀阔斧的投资，资料显示，百度 2019 年在自动驾驶领域仅投资三家公司，分别为阿波罗智行、博创联动和威马汽车。

不过在今年官宣造车之后，百度投资动作明显加快。仅在五个月内，就完成对三家公司的投资。其投资领域也较多样化，涉及自动驾驶、辅助驾驶、毫米波雷达等。

援引路透社消息，百度曾在 2017 年 9 月成立 100 亿人民币的自动驾驶基金“阿波罗基金”，用以与美国的竞争对手（特斯拉、Waymo）比拼技术，之后的三年间，百度将投资 100 个自动驾驶项目。

根据公开投资数据，百度或许未能达到三年投资 100 个自动驾驶项目的目标，但其与世界顶级竞争对手的各方面差距正在逐步缩小，甚至超越。

阿里巴巴：紧跟形势，逐步加码

2020 年 12 月，上汽集团、张江高科、阿里集团三方注资 100 亿元成立“智己汽车科技有限公司”，意味着阿里巴巴与其它互联网科技公司一样，正式站上造车的起跑线。

回溯到 2015 年，阿里巴巴与上汽集团共同成立斑马智行，意图研发对标苹果 Carplay 的车载操作系统，这或是阿里巴巴进军自动驾驶行业布下的首颗棋子。

而在此之前，阿里巴巴曾广泛投资国内外共享汽车公司。

纵观阿里巴巴的投资领域，随着阿里巴巴在自动驾驶领域的主要投资对象由智能交通相关公司，转而成为智能汽车上下游公司，阿里巴巴也从为交通服务的幕后工作者，同时成为交通道路的使用者。

2018 年至 2019 年，阿里巴巴曾经连续投资智能交通领域的公司，如 Optibus 、千方科技 、智慧畅行、信联科技等。其中，阿里巴巴于 2019 年斥资 35.95 亿元成为千方科技的第二大股东。

在这期间，阿里巴巴的智能交通项目也在杭州、海口、北京、上海等全国数十个城市落地开花，甚至走向海外，如新加坡等地区也有项目成果。

随着三大造车新势力的接连上市，阿里巴巴此后增加在智能汽车领域的投资动作。

阿里巴巴在 2020 年 8 月参与投资小鹏汽车基石轮 5 亿美元后，其在三个月后又出资 18 亿元参与智己汽车的战略投资 —— 阿里巴巴不再仅满足于投资，而是亲身下场造车。

值得注意的是，或是自动驾驶赛道的越发火热，阿里巴巴的投资金额也逐渐由数亿元提升至数十亿元。

即使排除智能汽车这一需要高投入的吞金巨兽，阿里巴巴近期参与对斑马智行的战略投资也高达 30 亿元，远超该赛道平均投资额。

从布局智能交通到下场造车，投资额从数亿元增至数十亿元，顺应时代变迁的阿里巴巴，或许在自动驾驶领域还有更大的投资计划。

腾讯：造车碰壁，曲线入局

如果说百度、阿里巴巴在多点投资的过程中，因循政策及行业的变化躬身入局智能汽车，那么腾讯则是造车失败后的“迷途知返”。

在巨头刚刚注意到自动驾驶的 2015 年，腾讯就已联合富士康、和谐汽车联手成立“和谐富腾”，后者孵化出拜腾汽车和爱驰汽车。

然而，由于三家公司在造车一事上的理念不合，腾讯和富士康选择于 2016 年退出。

或是这一次的失败让腾讯知晓其优劣势，腾讯转身加紧对多家智能汽车公司大笔投资。

仅 2017 年，腾讯陆续参与特斯拉、蔚来汽车、威马汽车三家智能汽车公司的四起融资。

其中，腾讯于 2017 年 3 月通过旗下黄河投资以 17.78 亿美元收购了特斯拉 816.75 万股股票，占股 5%，腾讯一跃成为特斯拉第五大股东。

资料显示，腾讯近五年在自动驾驶领域的参与投资次数达 16 次，其中 9 次参与投向智能汽车，总参与投资额约为 41.5 亿美元。

而自动驾驶方面，腾讯在 2018 年首次投资 Momenta，参与其 2 亿美元的战略投资。

进入 2021 年，腾讯开始有意增加对这一领域的投资，先后参与英国的自动驾驶软件公司 Oxbotica，以及 Momenta 的投资，参与投资额为 4700 万美元、5 亿美元。

值得注意的是，腾讯在投资智能汽车公司的同时积极布局车联网，尝试从优势的软件能力切入智能汽车。

2018 年 11 月至 2019 年 12 月，腾讯先后投资四维智联、蘑菇车联、翌擎科技。

其中，蘑菇车联于 2019 年 2 月获得了 1.2 亿美元融资，为腾讯在这一领域参与投资额最大的一起投资。

同年，蘑菇车联还与腾讯车联围绕车联网生态运营服务、无人驾驶、高精地图、人工智能、大数据等多个领域达成合作。

目前，腾讯在自动驾驶领域的总参与投资额已达约 51 亿美元。

京东：聚焦无人物流，专注自身业务

相对于 BAT 的大范围投资，京东在自动驾驶方面的投资更为聚焦，即围绕物流领域进行布局。

2016 年，京东投资锣卜科技，其联合创始人林巧曾表示：“京东目前正向着无人机、无人车、无人仓库的三无方向发展，本次投资锣卜科技，就是为以后的无人快递车做准备。”

事实的确如此，京东此后几年加大对低/高速无人车投资力度，为无人物流打下基础。

2017 年，京东宣布将在长沙经开区投资 100 亿元，用于建设京东无人车智能产业基地。

此外，京东还于当年宣布联合上汽大通、东风汽车共同研发新能源无人货车；联合东风汽车、智行者推出东风电动无人货车。

2017 年至 2018 年间，京东接连投资专注于末端配送物流的行深智能和智行者。

尽管京东对无人车领域的兴趣极大，但数次投资额一般为数千万人民币，且多为 B 轮前的投资。

2019 年后，京东似乎调整了投资策略 —— 不仅调转投资方向，且投资力度明显加大。

2019 年至 2021 年 8 月，京东参与投资蘑菇车联以及赢彻科技，投资金额均达上亿美元。

事实上，京东自 2014 年就已加大对自动驾驶技术投入，并于 2016 成立京东 X 事业部，主要致力于四个领域的研究探索：无人仓、无人机、无人车、无人零售。

其中无人车主要包括高/低速下的消费级、车规级产品，包含末端配送机器人、园区物流车到高速干线物流等。

在这之中，京东对高速干线物流和末端配送物流车的研发战略，分别演化为不同的两条路径。

高速干线物流方面，经过几年的研究探索，京东于 2018 年发布全自主研发的 L4 级别无人重卡，该车可自主完成高速行驶、自动转弯、自动避障绕行、紧急制动等功能。

曾有媒体报道称，京东在 2019 年 3 月份砍掉自动驾驶卡车项目。此后，京东物流选择与小马智行等公司共同探索自动驾驶重卡，并于今年 8 月参与投资赢彻科技 2.7 亿美元。

末端配送物流车方面，京东分别与多个投资对象如行深智能、智行者等展开合作，并合作发布多款产品。

去年 9 月，京东物流与厦门金龙达成全面战略合作，双方将共同打造低速自动驾驶车辆，并推动无人配送车市场化。

今年 4 月，京东获得由北京市高级别自动驾驶示范区颁发的国内首批无人配送车车辆编码，并获得无人配送车相应路权。

值得注意的是，京东关联公司于今年 2 月注册“京东自动驾驶”商标。随着京东在自动驾驶领域的投资领域扩大，或将在这一领域出现更多新动作。

美团：赶上晚集，多领域投资

在一众互联网科技公司中，美团似乎姗姗来迟。在其成功上市并随之减轻亏损压力的两年后，美团于 2020 年起正式开始对智能驾驶进行投资。

2020 年理想汽车上市在即，美团匆匆参与理想汽车共计 9.3 亿美元的两轮融资，成为其自动驾驶领域的投资首秀。

或是在今年感受到自动驾驶行业久违的投资热情，以及政府的政策支持，抑或是美团 2021 年第一季度新增用户量、单用户年均消费次数、同比季度收入等实现超预期增长，业绩总体向好给予其投资信心，美团开始对自动驾驶领域大手笔投资。

援引华尔街日报今年 4 月消息，美团将从投资者手中筹资 100 亿美元，用以投资无人机和自动驾驶汽车配送技术。

从 2 月至 8 月，美团已在末端物流、激光雷达、干线高速、Robotaxi 等领域完成四笔投资。其中，美团参与投资禾赛科技超 3 亿美元的 D 轮融资。

早在数年前，美团已围绕外卖业务从低速 L4 级自动驾驶切入，通过无人配送和高精地图协调发展，打造自己的自动驾驶版图。

2015 年 5 月，美团加入加州大学伯克利 DeepDrive 深度学习自动驾驶产业联盟（BDD）。双方将通过技术团队和学术团队的深度合作，推动双方在自动驾驶领域高质量数据的共享，通过产学互动，在无人配送场景、数据等方面加快自动驾驶的技术创新、理论创新、以及落地应用的进程。

据悉，BDD 产业联盟着重于汽车应用中计算机视觉和机器学习领域的最新技术的研究。

2018 年 7 月，美团对外正式发布无人配送开放平台，并向合作伙伴开放场景、技术、运营等，试图吸引足够多且合适的合作伙伴加入，这些企业分别来自软件、网络、器件、整车和实业等领域。

在此基础上，美团联合众多企业及院校、政府等机构，通过自动驾驶、远程遥控等技术应用，同时依托物联网技术，可以打通公开道路、园区、建筑物内部等不同场景。

三年后的 2021 年，美团发布新一代自研 L4 级别自动驾驶无人配送车魔袋 20，并在北京顺义落地运营。

据悉，魔袋 20 可实现 24 小时运营，城市道路续驶里程达到 120km。

去年，美团大举投资机器人公司，而今年将投资重点偏向自动驾驶领域。对此，王兴曾表示：“因为我们相信，随着无人驾驶技术和智能机器人技术的不断进步和发展，在提高效率、降低成本和为客户创造更好的体验方面拥有巨大的潜力。”

总结

以上的互联网巨头之外，还有字节跳动、哔哩哔哩等后起之秀也在稳固自身基础业务后将视线投向自动驾驶。

值得注意的是，对于自动驾驶赛道的投资越发频繁，行业分为两种不同看法。

部分业内人士认为，原因在于软件定义汽车进入加速期、L4 公司的落地进程快速推进、行业资金面回暖等，这些新的变化可能进一步改善了投融资环境。

另一种观点认为，投资人越发看重营收指标和财务指标，符合 A 股及美股上市要求将成为决定投资人是否投资的重要因素。在公司营收指标和财务指标不满足 A 股上市的要求，美股同时收紧的情况下，资本将对此更加谨慎。

两种观点，揭开自动驾驶行业截然不同的两面。

前者透露着自动驾驶行业欣欣向荣，前景光明；后者则显示行业马太效应日益显著，腰尾部的自动驾驶公司可能会因缺少资金来源而面临被淘汰。

或许，这本就是某一行业在发展之中必须经历的时期。

行业洗牌也将随之开始。如何在充满不确定性因素的投资春天中汲取养料求得生存，将成为众多自动驾驶公司们必须回答的问题。