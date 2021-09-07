网络用语“YYDS”不过是新时代的火星文

不得不感叹时间过得真快，1990/1991 出生的 90 后们都已经到了奔三的年纪了，00 后成为了新的互联网主力军。一批新的互联网用语也随着 00 后的成长而开始流行起来，例如 YYDS、ZQSG、XSWL 等，许多 90 后直呼看不懂，看着就像网络密码一样，需要专门查询后才明白这些英文简写的含义。

特别是 YYDS，在社交平台、短视频和中长视频的评论区和弹幕里很容易看到，最近有关 YYDS 的话题也频频登上热搜，YYDS 似乎成为了最近最红的网络用语。YYDS 也被称为歪歪滴艾斯，是“永远的神”的缩写，表达对某个人或某件事的夸赞，而 ZQSG 和 XSWL 分别是“真情实感”和“笑死我了”的意思，这些网络用语成了现在年轻人的新潮语言。

YYDS 这类新网络用语的走红，一时间引发了许多讨论，有批判的也有支持和赞美的，那么我们真的需要这些特殊的网络用语吗？频繁的使用这些网络用语，会对我们产生什么影响？

一场属于 YYDS 的狂欢

有趣的是，YYDS 之所以能快速出圈，离不来许多明星的疑惑，如微博热搜“周冬雨问 yyds 是什么”、“张杰问 yyds 是什么意思”和“朱一龙不知道 yyds 是什么意思”等，类似这样的热搜还有很多。不仅如此，yyds 还可以与各种事件产生关联，似乎任何有关赞美的情感都可以直接套用 yyds 来表达。

不难看出，YYDS 这类简写的网络用语，具有新颖、表达速度快、适用面广和易传播的特点。看到一件值得夸赞的事时，直接可以用手机快速的打出 yyds 四个英文字母发送，不需要专门想出一句话，不需要纠结语法和拼音拼写问题，用网友的话说就是“所用的情感都在 yyds 里了”。

这种“快餐”式的表达方式，随着移动互联网的发展而快速传播，逐渐成为了年轻人喜欢使用的新潮语言。yyds 最早出现在电竞圈，用来赞美职业选手高超的游戏操作，之后随着网友们的不断刷屏，让 yyds 逐渐成为了一个专门的网络用语，在各大互联网平台上疯狂传播。在视频领域尤为明显，只要一到电视剧的关键剧情点或是主角大显身手的高光时刻，往往就会迎来一大片 yyds 弹幕，就像是一种特殊的情感认同符号一样，简要的表达自己同样的看法。

这种精简易传播的网络用语，也被商家运用到广告宣传片中，以此来拉近品牌方与年轻用户之间距离，其中最成功的莫过于瑞幸。为了推广夏日饮品，瑞幸拉来了选秀明星利路修，于今年 5 月推出的《瑞幸 YYDS！》广告片，在B站上获得了超过 200 万的播放量，视频弹幕和评论区里处处都是关于 yyds 的留言。

在这场属于 YYDS 等新网络用语的狂欢之中，首先感到困惑的是学生家长，部分网络用语的生活化，无形中加深了学生和家长之间的文化隔阂，为了拉进自己与孩子间的心理距离，部分家长甚至还要专门查询和使用这些网络语言。同时也需要注意，网络用语作为科技与时代发展的特殊产物，一票否定它可能过于片面，真正该警惕的是网络用语的过度泛滥。

我们需要 YYDS 吗？

许多人之所以厌烦 YYDS 等新网络用语，是因为这类由几个英文字母组合成的表达方式，让我们很难直观的理解它们代表的含义，像是每个字母都代表着一个英文单词，又像是汉语拼音的缩写。若是在网络上突然看到许多这类型的网络用语，不了解的人可能会感到厌烦，若在生活中听到的是“YYDS”而不是“永远的神”，大概率会让人更加一头雾水。

另一方面，这些网络用语的相同的点是“过度化的情感表达”，以 YYDS（永远的神）、XSWL（笑死我了）和 ZQSG（真情实感）为例，用“永远”和“笑死”等词语来突出浓烈的情感。不足之处在于，滥用这类过度化情感表达的网络用语，可能会影响我们思考方式和表达方式，容易过度夸赞一些没必要的事件、作品或人物，可能某件事完全没到“永远的神”的程度，也会被直接加上 yyds 进行表达，如某个娱乐明星演技有进步就会被夸成“演技 yyds”。

其次，快餐式的表达和碎片化信息一样，久而久之容易让人失去耐心。各类短视频、短资讯、笑话和网络段子等，碎片化的信息浏览方式容易让人产生短暂的快乐和满足感，诚然，这些简短和丰富的内容，能够让我们在短时间内获取更多来自不同领域的信息，能在一定程度拓展自己的知识面，但适应了碎片化的阅读方式之后，也在让自己逐渐失去长阅读的能力。试着想想自己每天要刷多久的短视频、看电影和电视剧是不是开 1.5 倍速，又多久没完整的看完一篇长文或一本书了。

刘擎教授在节目《十三邀》里谈到，“我们任何一种成长，特别是大学教育，它要求一种深长缓慢的阅读，是一种长程的深入的思考，而不是短平快”。同样的，YYDS 这类快餐式的表达方式，容易让我们快速而不需要思考的输出自己的情感，久而久之容易让自己的表达方式固化，想到表达赞美时用 YYDS，看到好笑的视频时想到 XSWL，有的网友表示，用惯了网络用语都想不到其它形容词了。

一种新的互联网文化的出现，往往不是凭空产生的，背后有特定的群体在推动。YYDS 这类新网络用语的出现，代表着一种区别于其他年龄层的独特文化。年轻一代用户在网络上打出这些字母时，其用意可能并不局限于字母本身的含义，还是一种承载着独特文化的符号，让我们看到他们的独特、新潮与个性。有些时候，被看到的意义要大于网络用语本身含义。

部分新一代年轻人过于追求标新立异、过于强调差异化，让网络用语开始泛滥起来。在看到网络用语的好与不好的同时，我们真正要去关注的是频繁使用这些新网络用语的年轻人，透过这些字母组合了解和倾听他们的真实想法。