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欧盟委员会批评 O-RAN 联盟：看似开放，实则非常封闭

2021/9/7 21:55:49 来源：爱集微 作者：隐德来希 责编：问舟
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O-RAN 联盟正经历一个风雨飘摇的夏末。日前，诺基亚宣布已暂停在该联盟内的技术活动。

据知名通信分析机构 LightReading9 月 6 日报道，一些联盟内的其他成员表示，诺基亚的态度只是一种拖延策略。他们说，尽管这家芬兰供应商宣称对 O-RAN 很有热情，但如果 O-RAN 取得了成功，它们将遭受损失。

自 O-RAN 联盟成立以来就一直是该联盟成员的电信软件公司 Mavenir 表示，美国当局准备给该联盟开更多绿灯。一位发言人告诉 LightReading：“政策制定者正在澄清，美国更多供应商能够也应该继续为联盟、3GPP 和其他标准以及类似机构作出贡献。”

上个月欧盟委员会发表了一篇论文，指出该联盟创始成员有特权，因为他们拥有特殊的否决权。该组织似乎既不透明，也不够公平，不能被视为一个标准制定机构，其创始成员似乎掌握了太多权利，并且认为 O-RAN 联盟显然没有达到世界贸易组织的透明度要求，因为它没有使“所有相关方轻松获取”关键信息。

此外，该组织的程序“并没有在标准制度过程的所有阶段都以非歧视性的方式公开”。

根据 O-RAN 联盟网站，这些创始成员包括美国电话电报公司（AT&T）、中国移动（China Mobile）、德国电信（Deutsche Telekom）等等。在论文中，欧盟委员会没有对 O-RAN 做出最终的裁决，而是呼吁对其状态进行“独立评估”。但为了确保符合美国法律，该集团可能需要变得更加透明，并改变其惯用的运营方式。

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关键词：美国欧盟委员会

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