美股纳指创新纪录，小鹏汽车、拼多多涨逾 5%，哔哩哔哩上涨 6%

北京时间 9 月 8 日消息，受德尔塔变异株传播带来的经济不确定性影响，今天美股涨跌不一，纳指创下新纪录。截至收盘，道指跌 269.09 点，跌幅为 0.76%，报收 35100 点；标普 500 指数跌 15.4 点，跌幅为 0.34%，报收 4520.03 点；纳指涨 10.81 点，涨幅为 0.07%，报收 15374.33 点。

美国主要科技巨头大多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股全线上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 蔚来拟增发至多 20 亿美元股票 盘后跌幅一度超 3%

在工信部副部长辛国斌发言拉动下，星期二早盘蔚来股价一度摸高 41.86 美元，截至收盘上涨 0.22 美元，涨幅为 0.54%，报收于 40.59 美元。只是，公布增发 20 亿美元美国存托股后，蔚来股价跌幅一度超过 3%。

蔚来向美国证券交易委员会提交招股说明书，计划按市价增发价值至多 20 亿美元美国存托股。根据 40.59 美元的收盘价计算，蔚来将增发至多约 5000 万股美国存托股。蔚来称增发股票募集的资金将用于一般企业用途和强化资产负债表。

继数个月前以每股 17 美元的价格出售 8850 万股股票后，蔚来去年末以 39 美元的价格出售 6800 万股股票，融资 26.5 亿美元。由于投资者兴趣高涨，除蔚来外，特斯拉、小鹏汽车和理想汽车等电动汽车厂商也纷纷增发融资。

▲ 趣头条营收同比减少逾 16% 米读粉丝接近 2000 万

趣头条昨晚发布了截至 6 月 30 日的 2021 年第二季度财报，净营收为 12.020 亿元，同比下滑 16.6%。净亏损为 2.095 亿元，同比收窄约 6%。整体用户 ARPU（每用户平均收入）同比增长 24.32%。

米读制作的 IP 短剧数量已达 44 部，短剧播放量超 48 亿次，环比增长 41.18%；粉丝总量接近 2000 万，环比增长 25%。截至 2021 年 6 月，米读签约作者同比增长 52.4%，原创作品同比增长 24.84%。

常规交易中趣头条股价下跌 0.09 美元，跌幅为 6.34%，报收于 1.33 美元，盘中一度探底 1.25 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 苹果定于 9 月 14 日举办发布会 市值逼近 1.6 万亿美元

苹果表示将于 9 月 14 日举办新产品发布会后，常规交易中股价涨 2.39 美元，涨幅为 1.55%，报收于 156.69 美元，继上周五、上周四之后再创纪录，市值达到约 2.59 万亿美元。今年以来苹果股价已累计上涨 18.1%，高于同期道指的 14.7%。外界普遍认为届时苹果将发布新款 iPhone。

投资公司 Wedbush 分析师丹・艾维斯（Dan Ives）星期二发表投资报告称，对供应链下半年生产计划的了解显示，iPhone 产量将达到 1.3 亿至 1.5 亿部，即将公布的新款 iPhone 将占到第三季度产量的 35% 至 45%，“从规格看，最高存储容量将达到 1TB，是上一代的 2 倍；所有 iPhone 13 型号都将配备激光雷达”。艾维斯对苹果股票评级为“跑赢大盘”，目标股价为 185 美元。

9 月 14 日苹果股价大概率不会上涨。iPhone 发布当天苹果股价大涨的只有 1 次，就是 2007 年 1 月份初代 iPhone 时，涨幅超过 8%。在随后的 15 次发布中，也只有 3 次上涨。

▲ 疑似马斯克邮件拉升特斯拉股价上涨 2.6%

常规交易中特斯拉涨 19.35 美元，涨幅为 2.64%，报收于 752.92 美元，盘中一度摸高 760.2 美元。投资者的乐观情绪似乎来自与一封疑似埃隆・马斯克 (Elon Musk) 电子邮件有关的推文。

马斯克似乎在发送给员工的电子邮件中认可知名投资者“木头姐”（Cathie Wood）给出的 3000 美元目标股价，她认为特斯拉股价将在 2025 年达到 3000 美元。马斯克相信，只要特斯拉做得“真的好”，股价涨到 3000 美元是可能的。这一邮件是否出自马斯克之手尚不确定，特斯拉也没有做出正面回应。

对于特斯拉而言，执行力意味着新汽车工厂和电池工厂按计划投产。特斯拉今年将投产两家工厂，计划在可预见的将来把产量提升 50%。今年以来特斯拉股价累计上涨约 7%，其中过去 3 个月上涨逾 25%。