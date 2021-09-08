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Disney+ 与 ESPN + 之后，视频网站 Hulu 宣布点播服务月费将上调 1 美元

2021/9/8 7:51:50 来源：新浪科技 作者：- 责编：懒猫
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北京时间 9 月 8 日早间消息，据报道，美国视频网站 Hulu 周二证实，将提高其点播服务套餐的价格。此前 Disney + 和 ESPN + 价格也上调了 1 美元。

Hulu 最受欢迎的广告支持方案每月费用将为 6.99 美元，上涨了 1 美元。该公司表示，其无广告版本的价格将从 11.99 美元上涨至 12.99 美元。价格调整将从 10 月 8 日起生效，适用于新用户和现有用户，并不适用于迪士尼捆绑销售或直播电视计划。

迪士尼捆绑套餐包括 Disney+、ESPN + 和 Hulu，每月收费 13.99 美元。

随着越来越多的公司加入这个拥挤的领域，最初流媒体服务大幅降价以吸引新用户。然而，随着越来越多用户注册，这些公司开始在其内容上花费数百万美元，他们开始收取更高的费用，以继续向用户提供独家节目和电影。

迪士尼在其 2021 财年第三季度收益报告中表示，截至该季度末，迪士尼 +、ESPN + 和 Hulu 的订阅量接近 1.74 亿。迪士尼表示，其中包括 Hulu 付费用户 4280 万，3910 万用户订阅了 Hulu 的点播服务，不包括电视直播。

今年早些时候，在 ESPN + 同意了一系列新的体育转播权协议后，迪士尼将 ESPN + 的月费上调 1 美元至 6.99 美元。今年 3 月，该公司还将 Disney + 的价格上调了 1 美元，达到每月 7.99 美元，这是该服务推出以来首次上调价格。

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关键词：hulu视频网站

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