达达集团二季度总营收达 15 亿元，本地配送业务同比增长 81%

9 月 8 日消息，达达集团对外发布了截至 6 月 30 日的第二季度未经审计的财务报告，数据显示，达达集团二季度营收为 15 亿元人民币，将落地配业务调整为净额收入口径后，同比增长 81%，超出指引上限。

2021 年第二季度，达达集团旗下本地即时配送平台达达快送营收 6 亿元人民币。截至 2021 年 6 月 30 日的 12 个月内，京东到家平台总交易额（GMV）为 323 亿人民币，同比增长 77%；年活跃消费者 5130 万，同比增长约 60%，单季净增创新高。

达达集团创始人、董事会主席兼 CEO 蒯佳祺表示，“达达集团长期服务于实体经济，与实体零售商及品牌商共同成长。我们认为，近期政策和监管的强化有助于行业的长期可持续发展。通过与京东深化协同，我们与零售商和品牌商持续建立密切的伙伴关系，我们的技术平台和高质量创新也将继续赋能合作伙伴。秉持‘万千好物，即时可得’的发展愿景，我们将继续专注于为中国企业和消费者创造长期价值。”

数据显示，截至 2021 年 6 月 30 日的 12 个月内，京东到家年活跃消费者数量同比增长约 60% 至 5130 万。自二季度以来与京东持续深化合作，服务京东超过 5.3 亿年活跃用户的全渠道即时消费需求。

截至目前，已合作连锁商超百强中的 80 家，其中前 10 强已合作 9 家。在商超领先基础上，第二季度，京东到家达成与手机品牌 Apple、vivo 的合作，与电脑数码品牌微软、华硕、戴尔、外星人的合作，并逐步推进门店上线。

数据显示，618 购物节期间，京东到家销售额同比翻倍以上增长，手机、数码、美妆、家电等品类同比增超过 2 倍。7 月，“京东到家-‘1 小时电商’即时零售数字化综合平台”项目入选国家工信部的 2021 年新型消费示范项目。

第二季度，达达快送连锁品牌商家收入加速增长，同比增长超过 140%。截至 8 月底，达达海博系统上线门店数从 4 月底的 3,300 家迅猛增长至超 4,300 家，其中包含超过 40 家百强商超的数千家门店。

展望三季度，达达集团预计总营收介于 16.3 亿元人民币至 16.8 亿元人民币之间，可比口径下同比增长 80% 至 86%。