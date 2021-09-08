微信拟推付费云存储，八成网友说：不

前几天，微信被曝出即将上线“聊天记录付费云存储服务”。在微博上，该话题的累计关注度已超 10 亿人次，外界对此众说纷纭，腾讯方面却未作回应。

值得玩味的是，该收费服务可能推行不同的收费策略，苹果端价格为 180 元/年，而安卓端则为 130 元/年，“为何凭空要让我多交 50 元钱呢？”有用户直言不爽。也有用户讽刺道，“微信又找到了一条躺赚的路，那以后是不是会推出普通会员一天只能发 100 条消息，黄金会员一天可发 1000 条消息呢？”

此前，微信创始人张小龙曾在微信公开课上吐露心声，微信新版本发布后，每天有 1 亿人在教他做产品，然而最近几天，教张小龙做产品的人数显然已经超出这一上限。

在由 21 世纪经济报道、新浪科技、老板联播等先后发起的问卷调查中，累计超 63.3 万人的投票，其中 49.9 万投票者表示不接受微信聊天记录云备份付费模式，占比超过 78.8%。

面对着绝大多数的反对声音，微信此举是否真的适合？而百余元的服务费，是否过高了呢？

不接受付费的三大原因

据腾讯最新财报数据显示，截至 2021 年 6 月 30 日，微信及 WeChat 的合并月活跃用户数为 12.51 亿。作为一款国民级 App，微信早已融入了人们工作、生活、学习等方方面面。与之相对应的，微信上工作文档、聊天记录、朋友圈内容等数据，也积累得越来越多。打开手机资源管理器，几乎每个用户手机内存占用率最高的应用都是微信。

然而，对于微信数据的存储管理及迁移使用，腾讯一直没有给出有效的管理方式。此前，用户只能靠本地存储、截图、或者其他云服务产品进行备份，对于不同设备之间的数据迁移，则主要靠 PC 机作媒介，一旦手机丢失或设备损坏，没来得及备份的数据则将面临着找回无望的窘境。

在一定层面上，微信聊天记录云备份功能的推出，或许是一个破局之举。一部分用户在评论区流露出了“怎么才来”的期待情绪，对于他们而言，微信的数据价值远大于每年的保存费用，如果丢失得不偿失，他们认为开通云端备份的价值是存在的。

不过对于更多的用户而言，聊天记录是否还需要付费存储，这成为了值得商榷的问题。

在上述提及的调查问卷中，有近八成用户表示“不接受付费模式”，他们的原因可以归咎于以下三点：

1、聊天记录真有必要付费留存吗？

部分用户表示，日常的聊天记录过于零散，付费留存不但矫情且毫无价值。“聊天就是聊天，没必要存起来挖坟或回忆，记录都是过去，不要强留”。

2、通过微信收藏功能可以免费收藏，此外借助 iCloud、百度云盘等第三方云也可以进行收藏备份，为何还要专门开通备份？

这群用户认为，微信越来越像 QQ 了，基础功能也要付费，目前钉钉可以免费刷新获得一年的聊天记录，飞书等则可以永久保存聊天记录，腾讯急着付费有点“不要脸”、“贪心”。

3、为何不尽快改进其他不便的功能？

用户表示，微信有很多功能被吐槽多年，但迟迟没有改善，微信“垄断”了日常沟通还有恃无恐，需要管一管了。

客观来说，微信是否启动云存储订阅功能，完全取决于其自身的产品运营思路。然而对于一款几乎承载了全国人民的超级 App 而言，其一个细微的变动就有可能影响数亿人的生活与生活习惯。

有人为此算了笔账，苹果 iCloud 中国大陆地区定价标准为，50GB 空间 6 元/月，200GB 空间 21 元/月，2TB 空间 68 元/月，分别对应年收费 72 元、252 元、816 元。按照微信聊天记录云备份 180 元/年计算，这意味着腾讯每月的收费服务为 15 元，对应的存储空间至少在 100GB。

对于大多数的普通用户而言，真的有必要给自己花钱升级一个云端存储能力超过 100GB 的超级 App 吗？

微信也有焦虑

据知情人士表示，目前，微信是否将要推出聊天记录备份的付费功能仍在最后推动中，具体细节未最终敲定。对此，腾讯方面至今也没有对外界作出回应。但很明显，这显然已成为了腾讯方面主动放出以测试外界反应的消息。

腾讯公司已于今年 7 月注册了“WeChat Cloud”商标，业务范围涉及网站服务、通讯服务、广告销售等，目前这一商标处于“等待实质审查”状态。如果只从这一工商信息变更的情况来看，微信云存储可能真的要来了。

在通讯行业分析师陆欣看来，这或许是出于腾讯被抖音抢夺流量生意带来的生态闭环建设需求导致。

根据腾讯最新财报数据显示，截至 2021 年 6 月 30 日，微信及 WeChat 的合并月活跃用户数为 12.51 亿，同比增长 3.8%，环比增长 0.8%；QQ 的移动端月活为 5.9 亿，同比下降 8.8%，环比下降 2.6%。在微信活跃用户数及参与度方面，数据均在提升，但增幅已明显减缓。

另据极光大数据的统计，从 2020 年 Q2 开始。短视频的人均 App 用户时长就超过了即时通信，而且两者的差距越拉越大。而且在广告投放方面，据 QuestMobile 数据显示，在 2021 年上半年，投放于抖音渠道的预算已占到 76.1%，远超微信的 13.3%。

在抢夺用户时间和广告主费用方面，微信已经开始落后，而这或许也是迫使它要作出改变的关键信号。“如果微信云备份这项服务推出，这或许能从百度网盘等产品生态中抢过来一些生意，而且对于增强用户黏性也是非常有帮助的。”在与新浪科技沟通中，有云计算企业高管如此说道。

而在此之外，微信云存储付费服务的推出，也会直接惠及腾讯最近几年一直加持的云计算业务。据业内人士测算，基于目前微信 12.51 亿活跃用户的基数，即便只有 10% 的用户实现付费，腾讯可获得至少 160 亿元/年的收入提升。而且基于腾讯云目前全国第二的综合能力，两者之间的技术及业务可快速打通。

此外，数据安全也是大家的关注点之一。大数据企业安全技术负责人栾琳对新浪科技表示，“既然是收费服务，企业便要保证用户数据的不丢失、不泄露。从腾讯的角度，微信服务器本身抵御风险的能力应该有保障，但对于用户而言，是否愿意将私人的聊天信息交给微信保存，仍有待商榷”。