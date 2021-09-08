工信部：二季度下架 48 款拒不整改 App，开屏弹窗信息用户投诉举报数量环比下降 50%

IT之家 9 月 8 日消息 据工信部官网 9 月 8 日消息，工信部发布的 2021 年第二季度电信服务有关情况通告显示，二季度，纵深推进 App 侵害用户权益专项整治行动。组织对国内主流手机应用商店的 36 万款应用软件进行技术检测，发现 569 款 App 存在违规收集使用个人信息及强制、频繁、过度索权等问题，公开通报 291 款未在限期内完成整改的 App，下架 48 款拒不整改的 App。

二季度，开展 App 开屏弹窗信息骚扰用户问题整治。集中对用户反映强烈投诉较多的“弹窗信息标识近于无形、关闭按钮小如蝼蚁、页面伪装瞒天过海、诱导点击暗度陈仓”等违规行为进行了集中整治。2021 年第二季度，开屏弹窗信息用户投诉举报数量环比下降 50%，误导用户点击跳转第三方页面问题同比下降 80%。

二季度，加大监督执法和信用监管力度。组织各省（区、市）通信管理局加强监督执法，查处违规电信企业 162 家次，其中，对存在携号转网服务问题的企业，下达责令整改通知 16 件次，约谈提醒 30 件次；对存在垃圾信息问题的企业，下达责令整改通知 6 件次，约谈提醒 24 家次。24 家企业因受到行政处罚被纳入电信业务经营不良名单。