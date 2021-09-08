小米小爱同学新技能：可一句话实现“钉钉打卡”或“企业微信打卡”

IT之家 9 月 8 日消息 据小爱同学官方微博，小米手机的小爱同学新上线了工作打卡功能，可实现上班、下班打卡，操作办公 App。

据介绍，用户只需要对手机上的小爱同学说“企业微信打卡”，或者“钉钉打卡”，就可实现上下班打卡，解放双手，提高工作效率。

IT之家了解到，小米还在昨日宣布，小爱同学目前已经能听懂７种方言了，分别为：东北话、河南话、河北话、山东话（济南）、山西话（太原）、陕西话（西安）、天津话，对小爱同学说“方言设置”，即可切换识别模式。