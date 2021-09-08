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三星 Galaxy M52 5G 通过蓝牙认证：两个版本，搭载骁龙 778G 芯片

2021/9/8 9:33:14 来源：TechWeb 作者：Suky 责编：姜戈
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这段时间来，陆续开始有关于三星新一代顶级旗舰 ——Galaxy S22 系列的消息得到曝光，并且获得了极高的关注度。而除了机皇外，近期还有一款定位中端的 M 系列机型现身网络，它就是三星 Galaxy M52 5G。

现在有最新消息，继获得 3C 认证后，近日有媒体透露称该机已经通过了蓝牙技术联盟（Bluetooth SIG）认证，预示着该机即将上市发售。

据蓝牙技术联盟 (Bluetooth SIG) 认证页面显示的信息来看，与此前曝光的消息基本一致，全新的三星 Galaxy M52 5G 将提供有两款型号，分别为“SM-M526B_DS”和“SM-M526BR_DS”，正面将采用一块 6.7 英寸的 Super AMOLED 挖孔屏，分辨率为 2400X1080，覆盖大猩猩玻璃 5 玻璃，机身尺寸为 164x76x7mm，重量为 175g。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy M52 5G 将搭载高通骁龙 778G 处理器，配备 6GB/8GB 内存 + 128GB 闪存，并可通过 microSD 卡扩展至 1TB，前置 32MP 自拍镜头，后置四摄像头方案，包括有一枚 64MP 主镜头、一枚 12MP 超广角镜头、一枚 5MP 微距镜头以及一枚像素暂时未知的深度镜头。此外，该机将内置 5000mAh 电池，附赠 15W 充电头，还拥有立体扬声器，并支持 IP67 级别防水防尘。

据悉，全新的三星 Galaxy M52 5G 将于近期与大家见面，但具体发布时间暂时未知，更多详细信息，我们拭目以待。

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关键词：Galaxy M52

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