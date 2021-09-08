三星“清仓式”减持比亚迪股份，券商仍持乐观评价

韩国科技巨头三星电子出售了中国电动汽车和电池制造商比亚迪 1.6% 的股份，价值 1.5 万亿韩元（合 13 亿美元）。在诸多消费电子产品公司和汽车制造商都竞相开发电动和自动驾驶汽车之际，三星电子这一举动令人感到意外。

根据 KedGlobal 的一份报告，这家韩国科技巨头表示，截至第一季度末，其在比亚迪所持的股份比例降至 0.3%。而此前，三星电子持有比亚迪 1.9% 的股份，当时价值 1.7 万亿韩元。这意味着，三星电子今年一季度已出售了其持有的大部分比亚迪股权。在今年一季度，比亚迪曾多次出现大跌情况或与其抛售有关。

不过，自 5 月中旬以来，比亚迪股价总体呈现升势，因此，三星年初的抛售是否划算值得商榷。

当前诸多科技巨头都跨界进军汽车市场，向下一代汽车迈进。因此，三星出售其在一个成熟汽车品牌的股份似乎是朝相反的方向迈出的一步。

有分析认为，比亚迪的股价大幅上涨，三星电子所持比亚迪股份市值增长了两倍，因此该公司出售比亚迪股份或是为了赚取利润。但也有人指出，三星电子本身拥有 1000 亿美元左右的现金储备，因此没有出售比亚迪股份的理由。

业界人士称，三星此举是基于公司的中长期发展战略。上个月，三星电子宣布将在未来三年投资 240 万亿韩元，但关于电池领域的投资策略却较少提及。另有一些分析人士认为，三星此举受到美国政策的影响，美国总统今年 5 月在访问福特电动汽车工厂时表示，电动汽车是汽车产业的未来，不能让中国赢得这场电动化竞赛。

值得一提的是，虽然抛售了汽车股，但三星电子却在积极推进其汽车芯片业务。该公司目前计划投资 170 亿美元，在得克萨斯州奥斯汀现有工厂附近建设新的芯片工厂。

比亚迪方面，在刚刚过去的半年报披露季，比亚迪公布的业绩不甚理想。上半年，比亚迪净利润 11.74 亿元，同比下降 29.41%；实现收入约 908.85 亿元，同比增长 50.22%。其中，汽车、汽车相关产品及其他产品业务的收入约 391.57 亿元，同比增长 22.09%；手机部件、组装及其他产品业务的收入约 431.32 亿元，同比增长 84.48%；二次充电电池及光伏业务的收入约 82.87 亿元，同比增长 72.97%。三大业务占本集团总收入的比例分别为 43.08%、47.46% 和 9.12%。

虽然遭三星大幅减持，且上半年的利润同比下滑，不少券商仍然对比亚迪的发展给予乐观评价。中信证券研报称，比亚迪 8 月公司新能源汽车销量 6.14 万辆，同比增长 302%，环比增长 22%，略超预期。8 月发布的“海豚”增厚产品矩阵，后续还有海鸥、海豹、海狮等“海洋系列”车型值得期待，料将推动车型周期继续向上。公司中性化战略稳步推进，动力电池外供加速、储能电池出货提升，供应链价值凸显。