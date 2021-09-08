小米因广告链接触碰即下载被判赔偿用户 1 元

IT之家 9 月 8 日消息 近日，范某与小米公司产品责任纠纷一审民事判决书公开，原告范某要求小米公司停止发送广告、赔偿因触碰广告自动下载 App 而损失的数据流量费用 1 元。

IT之家了解到，企查查 App 显示，法院认为，小米公司向范某推送广告的行为未损害有关权力，且原告可更改设置避免广告干扰，但小米公司广告链接提供点击即下载服务，未事先取得原告下载许可，侵害了原告的知情权。判决结果为，小米公司赔偿范某 1 元。

裁判文书显示，被告通过涉案手机的两个 App 推送广告、通知行为本身，并未侵害原告的有关权利，且原告可以自己变更涉案手机的有关设置，减少或避免广告、通知的干扰，故原告的该诉请缺乏依据，法院不予支持。

关于原告要求被告赔偿因触碰广告自动下载应用而损失的数据流量费用 1 元的诉讼请求，被告在被诉广告链接中提供点击即下载应用的服务，未事先取得原告的下载许可，构成侵权，原告有权要求被告承担赔偿责任。因原告取证时使用了移动数据流量，涉案侵权行为会造成数据流量的损失，基于此，虽然对于具体的损失费用，原告未提供证据直接证明，但根据本案的侵权情节，法院认为原告主张的损失 1 元，应属合理，故对原告的该诉请予以支持。