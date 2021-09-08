微软 CEO 纳德拉：全球仍处于“混合办公模式”转型的早期

9 月 8 日上午消息，在 2021 联想创新科技大会上，微软全球首席执行官萨提亚・纳德拉表示，世界正在经历着“混合办公悖论”的阶段，员工既想要灵活的办公方式，又想要更多面对面的协作机会，许多企业面临着关键流程和架构转型的挑战。

在萨提亚看来，联想开发的、基于人工智能的摄像头创造了更平等的用户体验，它让远程办公的员工能够看见会议室里每个员工的视频形象，带来身临其境、面对面交流的效果。

萨提亚认为，还可以更进一步，微软和联想还将进一步扩大影响，帮助全球许多企业与机构实现了向“混合办公模式”的迁移。他表示，我们现在仍处于这种“混合办公模式”转型的早期阶段，随着未来几个月员工持续重返工作场所，还将有许多需要学习和改进的地方。未来双方至少能在三个主要的领域中实现更深入、更紧密的合作。

第一是 PC 领域。通过结合微软的软件优势与联想的软硬件优势，必将为广大客户带来绝佳的设备及使用体验。

第二个是拓展云与边缘计算的合作，尤其是如何让数据在更靠近其源头的地方进行计算处理。

第三，随着客户越来越重视将敏捷性和可预测性视为一种服务的模式，双方将在围绕联想“以服务为导向”的转型方面进一步合作。

萨提亚强调，这也是双方合作可以帮助更多客户取得成功的、最重要的三个领域。他期待，在未来，微软与联想继续携手，帮助更多客户取得更大成就。