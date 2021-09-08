理想 ONE OTA 2.2 将于 9 月 15 日前陆续推送：更聪明的“理想同学”、全新应用商店等

IT之家 9 月 8 日消息 据理想汽车官方公众号，理想 ONE OTA 2.2 即将到来，新系统将拥有更聪明的“理想同学”，全新的应用商店也将同步上线。

理想表示，OTA 2.2 版本更新将于 9 月 15 日前陆续开启推送，用户还可以前往理想汽车各零售中心抢先体验。

OTA 2.2 版本新增应用中心 App，支持应用安装/卸载管理。

本次更新还新增以下应用的车载版，需要在应用中心下载：

网易云音乐车载版；

荔枝播客车载版；

新浪新闻车载版。

原系统应用“喜马拉雅、微信车载版、爱奇艺、爱趣听、哔哩哔哩、卡拉 OK”将移至应用中心，本次 OTA 升级后，系统将重新下载安装这 6 个应用。

据介绍，理想同学新增“自由对话”功能，不过该功能默认关闭，用户可在设置-> 理想同学中开启，或者唤起理想同学说“开启自由对话”。

“自由对话”功能可允许用户一次唤醒，20 秒内可连续对话，想说就说，不用等理想同学把话说完，可随时插话。此外，理想同学的声音更接近真人。

IT之家了解到，本次更新还新增系统语言支持英文（测试版），可以在设置 > 显示 > 自定义中修改，默认中文。本期英文语言只支持仪表屏、功能控制屏、中控屏的部分模块。

此外，理想 ONE OTA 2.2 版本还有其他一系列变动，以及修复、优化了很多问题。