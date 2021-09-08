外星世界也可能存在病毒，危险性难以预估

北京时间 9 月 8 日消息，据报道，如果有一个充满外星生命的外星世界，那么人类可能会看到的不仅仅是人类大小的外星人。任何能够支持生命生存的环境都可以在无数外星微生物的支持下持续存在，正如亚利桑那州立大学天体生物学家和宇宙学家保罗・戴维斯警告的那样，外星病毒也是如此。

戴维斯在接受记者采访时表示：“病毒实际上构成了生命网络的一部分。如果在另一个星球上存在微生物生命，如果它是可持续的，那么该星球就一定会具备能够交换遗传信息的全部复杂性和稳健性。”

戴维斯认为，病毒（有许多生物学家认为病毒甚至还达不到被定义为生命的最低标准）仍然是生态系统的重要组成部分，因为它们能够将遗传物质从一种生物转移到另一种生物，由此可能会推动进化向前发展。

源自太空的病毒听起来是存在于恐怖电影中的概念。不过，戴维斯表示，危险的外星病毒对其所在星球上的生命体构成的威胁要比人类访客更严重，因为其不会感染人类，也不会在人群中传播。

戴维斯表示：“危险的病毒都是那些非常适应宿主的病毒。如果真的存在外星病毒，它的危险性可能并不会太大。但是仍然难以估计。”

当然，这纯粹是假设。即使是最优秀的人类科学家，也没能找到任何迹象表明还有一个像地球一样有着复杂生态系统的世界，更别提有任何生命存在。

但即使不考虑外来病原体可能带来的风险，戴维斯的警告也是非常引入注目的言论：任何可能存在的“外星人”都不会存在于真空环境中。“他们”所生活的环境可能会有各种各样的生命，就像地球丰富的生态系统一样。