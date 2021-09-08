小鹏汽车入局风险投资：总裁带队，小摩高盛班底，复刻小米蔚来投融并举模式

小鹏汽车只有车？

之前是，现在非。

天上飞的 —— 飞行汽车，地上走的 —— 机器马，均已通过生态链公司对外亮相。

都说何小鹏是把智能车作为了出行核心中枢，围绕整个生态上下游展开布局，更多的生态链公司，更多的新品类，都只是时间问题。

但之前不为人知的是，支撑小鹏这样推进的不仅是壮志雄心，还有一支日渐规模化的专门团队，以及真金白银。

这不，智能车参考最新获悉：小鹏汽车自己组建的 VC 基金已经来到台前 —— 独立募资，总裁顾宏地带队，摩根大通和高盛等顶级投行人员构成班底，开启产业链上下游的投资布局模式。

据说一家芯片公司、激光雷达创业项目，都接近交割。

小鹏进入投融并举阶段

新造车是项大工程，一般融融融居多，买买买玩法容易把摊子搞太大。

但这批造车新势力，基本都是连续成功创业者出身，或者有巨头大公司加持，所以有的从一开始，就是投融并举，技术 + 资本，对内 + 对外，四轮驱动。

典型如蔚来。

从李斌入局造车伊始，蔚来资本也就随之亮相，独立募资，上下游看标的，生态链式打法。

小米手机创业时，也是这样的打法。

雷军旗下有顺为资本，小米集团自己也当 VC，配合小米手机，硬生生做出了一个 AIoT 生态链。

开启造车后，车轮未动，产业链相关的投资已然先行，公开和未公开的投资项目，已然达到两位数。

所以小鹏汽车也搞 VC 基金，用资本方式推动更大生态布局，不算头一个，但确实也是大势所趋。

不同的是资本的风格和打法。

虽然小鹏汽车尚未对外官宣，但从现有能获悉的信息，能管窥一二。

首先是一号位。

由小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地牵头，并招揽了不少其摩根大通的旧部和高盛等顶级投行的人才组建起团队。

其次是基金规模。

具体数额还没有确数，但被拿来类比的是蔚来资本 —— 号称比蔚来资本的盘子要大得多。

蔚来资本啥盘子？

最初美元基金是 5 亿美元规模。后来又与红杉中国、高瓴资本和长江产业基金联合募了一支 100 亿元人民币基金。

所以小鹏资本规模，可以由此窥见一斑。

最后是投资范围。

据说也跟蔚来差不多，也是围绕上下游展开。

上游如供应商，下游像运营和服务项目。

以及按照小鹏现在已经公布的项目，还能不止于车本身。

比如飞行汽车、机器马，似乎也跟车在出行大赛道上的协同，而跟智能车并非一个赛道。

这个层面推测，小鹏可能更像小米的风格，做手机的同时，投资和扶持了一大堆 AIoT 公司，做手环的华米、做电饭煲的纯米、做充电宝的紫米，做扫地机器人的石头…… 后来一个个都长成了独角兽。

另外，有消息称，小鹏资本正在与国产芯片、激光雷达方面的初创公司，完成接近交割的投资。

也是这个方面的原因，小鹏资本越来越藏不住了。

总裁带队？

实际上，从何小鹏从摩根大通挖来顾宏地那天起，外界就开始猜测，工作应该不止于小鹏汽车融资、上市和财务。

顾宏地何许人也？

本科毕业于俄勒冈大学化学系，在华盛顿大学生化系拿到博士学位。

但他在博士毕业后却跳出理工科圈子，选择了雷曼兄弟投行部的 offer，一直在此工作 6 年时间。

2004 年顾宏地加入摩根大通，曾先后担摩根大通投行业务多个领导职务，直至摩根大通亚太区业务的核心高管。

顾宏地的投行生涯，参与过总额超过 2000 亿美元的标志性交易。

尤其在中国市场，他曾在阿里巴巴的 IPO 进程中发挥重要作用，并深度参与了小米、携程、盛大集团等企业的资本融资、并购或企业重组交易。

据说顾宏地和何小鹏，是在经纬中国 2015 年的资本局上相识。

其后 2018 年，顾宏地正式入职小鹏汽车，出任副董事长兼总裁，主持公司战略、财务、投融资及全球化的工作。

当时，刚刚上任的顾宏地说了三点加入小鹏的原因。

第一是“风口”。新能源汽车、新兴造车包括出行，是未来 5-10 年看到最清楚的一个风口，且涉及价值链的影响巨大。

第二，是彼此认可的公司与团队。

最后是能发挥他的专长。他认为很多公司并不需要很复杂的金融体系。但新兴造车不同，涉及的资金非常大，且制造业涉及销售、现金流，金融体系复杂，符合他的能力专长。

加入小鹏汽车初期，他自述一半的精力用来找投资。其后从 2018 年顾宏地加入后的 B + 轮融资算起，截止 2020 年底美股增发，小鹏汽车在近三年总体融资差不多接近百亿美元。

而加盟至今，小鹏汽车确实在现金流和资本动作上，展现出新面貌。

融资、上市，然后回国在港二次上市，并且三年里通过增发，手握百亿美金。

甚至动作还没停下，在港股二次上市之际，还进一步放出了不排除内地上市的风声。

怎么说呢？

造车确实是一场资本 + 技术的双引擎考验。

以前这种双引擎，在产品量产和 IPO 上市后，更多变为银行金融模式，通用就曾被无情评价为“披着汽车外衣的银行”。

而现在，因为新能源 + 智能化革命驱动，一脚踏着碳中和，一脚踩着硬科技，造车新势力们，有了成为投行的机会。

造车新势力的风投化，早晚而已，就看何时顺势而为了。