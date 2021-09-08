《人生重开模拟器》爆火出圈，网友：我提前看遍人生的无常

有没有一款游戏，让你可以提前看遍人生的无常？

最近，就有一款游戏刷屏全网，它叫做《人生重开模拟器》。

它在短短 3 天就创造 2 亿访问量。

在这里，只需要抽几张“天赋”卡，为自己的“颜值、智力、体质、家境”分配点值，然后就可以重启人生路。

你可能天资聪颖，15 岁出国读高中，30 岁找到灵魂伴侣顺风顺水度过一生；

你也可能 14 岁参见一个选秀节目，爆红成为大明星，却因为负面新闻锒铛入狱，然后一直过着枯燥的监狱生活；

甚至可能你一开始就没发育好，胎死腹中……

在这个世界里，拼多多会在你 35 岁时收购阿里巴巴，70 岁时城市里到处都是全息投影。

总之一切皆有可能。

怎么，是不是有点心动了？

实际上，这款游戏短短 3 天上线，玩家数上千万。甚至一度在贴吧、朋友圈、QQ 群、微博等各大社区平台纷纷刷屏。

然鹅，令人没想到的是，该游戏的主创只有两个人，原本只是想在 QQ 群里自嗨，游戏 bug 也是一堆，结果就这么火出圈了。

如今仅仅上线四天后，他们官宣手游版即将上线，目前已能在 TapTap 上预约。

发展速度如此迅猛，这究竟是怎么一回事？

首先来看它怎么玩

操作很简单，你只需先在系统随机放出的十个天赋里抽 3 个：

比如你可以选骑士（可以轻松学会骑车）、老司机（保证你和家人不会发生车祸）、佛宗（考上哈佛大学的几率提高）、迟来之财（90 岁时家境 + 4）…… 每次重开的天赋选项都不一样。

对了，挑战者是个不错的选择。

这会让你后面分配给“颜值、智力、体质、家境”的点值直接就比大家少 10 个 。

选好天赋以后，就进入“颜值、智力、体质、家境”的点值分配环节，正常情况下一共 20 个点，你可以随意分配这四个选项，决定自己是家境好一点还是颜值高一些什么的。

也可以点击“随机分配”。

好，就随机分配一下，然后开始新人生！

“0 岁：你出生了，是个女孩。”接着依次点击鼠标，就可以一岁一岁浏览你的人生了：

5 岁第一次被父母打，9 岁班主任生三胎辞职，22 岁成为打工人开始 996，32 岁孩子出生，38 岁航天技术取得巨大突破…… 平平无奇，还凑活！

然而“43 岁在太空旅行中意外死亡，你死了。”

好吧，最后点击一下人生回放，系统自动生成一个 JPEG 图像。拿去分享找乐了。

哦，再查看一下人生总结，总评 71 分，普通。

不满意？再次重开就好了。

对了，首页还有个排行榜。

点进去一看：

别卷了！没有排行榜。

网友们都玩嗨了

目前这款游戏已经开源。扒开他们的源代码，可以发现跟页面一样“简陋”。

整个事件池共有 1500 + 个事件，据称这是游戏主创之一神户小德，一个个码出来的。

每个事件都对应着五大属性的变化：智力、体质、家境、快乐和生命。

然后跟随这个属性，会触发一系列的随机事件，由此一环又一环的套出整个人生路径。

当然这些事件有年龄限制，如果不是指定年龄，一定是随机不到。比如「刚学会走路，意外从桌子上跌落」。

而对应年龄，也有相应匹配的事件。

至于一开始选择的 3 个随机天赋，也会对应相应属性的变化。

即便如此，也依旧没有击退网友们的热情。

他们的“人生”，简直比刚才那个精彩多了。

有的人是个科研 er，人生就是在做实验和发 paper。

有的人中年围着家庭转、每月工资上缴给妻子：

有的人 16 岁就学会赌博、18 岁就倾家荡产吃不饱就挂了。

然而，这都不是最有趣的。

最魔性的是平淡的人生里突然冒出来的政治、科技、社会新闻。

什么你 64 岁时广州出现巨型蟑螂、中国 GDP 超美国。

什么 86 岁时曹县成功申办 2066 奥运会。

只要想象力够丰富，什么不可能发生？

当然，你如果想要幸福圆满、长命百岁地度过一生，还是有（修仙）秘籍的。

许多网友也都把攻略研究出来了，在此小小总结一下。

比如颜值和智力都不重要，家境才是最重要的，有了好的家境你这一生事业、家庭都会幸福；而如果你智力过人，家境只有 1 的话，可能还要面对学费、饥饿等生存问题，成年以后也可能随便找个人结婚、孩子很贪玩……

如果你想修仙，你需要 100 岁开宝箱天赋，把体质点满，颜值点不能太低不然会被打死、颜值高还能遇着道侣……

有人因此成功飞天到 400 多岁，不过修仙以后的生活还是很无聊的。啊，人生……

不过最长年龄也只能在 500 岁。

当年龄到 501 岁时，对应事件池也就没有了。

原本只是一次群内自嗨

实际上，这原本只是一次群内调研。

游戏主创之一神户小德，在接受新闻晨报采访时自述了这段制作经历。

一开始，他在 QQ 群里讨论过一个话题。

颜值、家境、体质、智力、幸运、才华…… 这些因素重要性该如何排序？

为了方便，他就制作了一个问卷让大家来填，每个人都可以自由分配这些属性。

但神户小德仍觉得不满足，当时想着：

要是分配属性后能自动生成一个结果就好了，这样大家就能看的明明白白。

于是，《人生重开模拟器》就这样安排上了。

值得一提的是，前期调研时，他发现才华无人问津，幸运可以放在随机结果中，于是就在初始属性中，只设定了“颜值”、“家境”、“体质”、“智力”。

整个游戏的制作只靠两个人来完成。

神户小德负责策划，神户小鸟负责敲代码写程序，制作周期大概在半个月左右。

9 月 3 日，这款游戏正式面世，率先在贴吧里传播。

随后迅速微信、QQ、微博等各大社群社区疯狂传播。短短 3 天内就获得 2 亿多的访问量，玩家数突破千万次。

对于走红这件事，神户小德分析了两点原因 —— 大家上班想摸鱼 + 游戏即开即关且没有音效。

除此之外，没有什么特别之处。

但他也坦言，本来是想群内自嗨，完全没料到会火，所以一堆 bug。

嗯，在 GitHub 上有 127 个 Issues，可见一斑。

而在 9 月 7 日，《人生重开模拟器》宣布将推出手游版，并在 TapTap 上开启预约。

直至现在，这款游戏仍高居预约榜第一位。

ps.手游版由天津羽仁科技获得授权推出，这家公司成立于 2020 年，曾发布过下面几款小游戏。

很多人表示，透过《人生重开模拟器》这款游戏，也看到了人生的无常。

重开一局游戏，世界仿佛就可以什么都没有发生过。

正如神户小德告诫各位玩家的那样：

希望玩过《人生重开模拟器》的各位，能多接触现实、尊重生命。 不管是拿到了什么样的开局，遇到什么样的人生，都不要轻易选择重来。

好了，最后问一个问题：

如果手游上线了，你会玩吗？