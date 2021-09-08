约 3223 元起，中兴 Axon 30 屏下摄像手机明天海外正式开售：搭载骁龙 870

IT之家 9 月 8 日消息 据中兴手机官方宣布，中兴 Axon 30 全新一代屏下摄像手机明天海外正式开售！这款手机搭载了 120Hz 高刷新率，采用 360Hz 触控采样率，6.92 英寸 AMOLED 超大天幕全景屏，通过了全球三大护眼认证，目前国行版售价 2198 元起。

中兴 Axon 30 将于 9 月 9 日在全球上市，8GB+128GB 版本售价为 499 美元（约 3223.54 元人民币），12GB+256GB 版本售价为 599 美元（约 3869.54 元人民币），中兴 Axon 30 将在欧洲、北美、亚太、非洲和中东地区销售。

IT之家获悉，中兴 Axon 30 5G 智能手机配备了一个巨大的 6.92 英寸 AMOLED 显示屏，具有 2400 x 1,080 像素的全高清 + 分辨率，支持 120Hz 刷新率和 360Hz 触摸采样率。

Axon 30 屏下版抹除了上一代屏下摄像区域的纱窗化问题，屏下摄像头技术得到了进一步提升，配备了独立 UDC Pro 屏显芯片、多驱 ACE 电路、7 层高透材料等，实现了最高 120Hz 刷新率和（屏下区域 ）400PPI 的像素密度，过渡更自然，像素也实现了翻倍，还支持 DC 调光。

在性能方面，中兴 Axon 30 5G 配备了高通骁龙 870 SoC，与去年配备骁龙 765G 的 Axon 20 相比提升很大。该设备配有 12GB 的内存和 256GB 的存储容量，还采用了内存融合技术，可从闪存中调用 8GB 作为虚拟运存。

在拍照方面，Axon 30 5G 在背面配备了一个四摄像头，包括一个 64MP 的主传感器，光圈为 f/1.79。此外，还包括一个 800 万像素超广角摄像头，一个 500 万像素微距摄像头，以及一个 200 万像素深度传感器，前面有一个 1600 万像素的自拍相机。中兴 Axon 30 内置 4,200 毫安时的电池，支持 55W 快速充电。其他功能包括 USB Type-C、蓝牙 5.1、Wi-Fi 6 和 5G 连接。