童夫尧：联想研发投入翻番，将聚焦 1-2 个关键核心技术

9 月 8 日消息，2021 联想创新科技大会今天召开。联想集团高级副总裁、基础设施方案业务集团中国区总裁童夫尧，在会后接受了网易科技等媒体采访。在采访中，童夫尧表示，联想未来三年研发投入翻番并不是大而全的投入，而是将聚焦 1-2 个关键核心技术，做重点投入。

今天大会上，联想集团董事长兼首席执行官杨元庆提到，联想将持续加大研发投入，计划在未来三年内将研发投入翻番。

据了解，在联想最新发布的财报上，联想研发投入同比增长了 40%，杨元庆表示，集团研发投入计划 3 年增加 100%。

对于未来的投资方向，童夫尧表示，联想研发投入不会是大而全的投入，而是将聚焦在 1-2 个关键核心技术领域。

具体关键点，童夫尧表示联想正在做讨论和调研，不排除在软件、增值服务以及芯片等领域进行投入。

“（投哪个行业）主要是关注其是否可持续，另外是否可以形成自己核心竞争力。”童夫尧表示。

具体到 ISG 业务（Infrastructure Solutions Group 基础设施方案业务集团）童夫尧表示 ISG 研发方向主要是三个方面，按照时间段划分。1-2 年的投入，主要看产品能否迅速产生效益，主要是在硬件层面的投入，比如人工智能一体机等；2-5 年的投入，主要聚焦未来，应用开发和软件开发领域，比如边缘服务器和算法、平台等；5 年以上则主要是未来新型领域高附加值的技术和产品，比如算法研究，当然也不排除未来对芯片的投入。

“当今是一个云和数字化转型的时代，一个非常重要的趋势就是 Everything as a Service，联想的业务模式，也正从以往的销售产品向销售服务进行转型。”童夫尧提到。

今天，杨元庆发布了联想的一个重大战略升级，推出了新 IT 服务品牌：联想 TruScale，其核心要义是 XaaS“一切皆服务”，实现一体化服务订阅式交付。

“数字化转型已经成为大潮流，每个客户都在思考数字化转型对其本身的意义。联想希望能够帮助企业将更多精力聚焦在数字化之后效益的提升上。”童夫尧表示。