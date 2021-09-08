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399 元，华为路由器 AX3 Pro 明日 0 点正式开售：采用高通双核芯片，HarmonyOS 一碰联网，智能加速

2021/9/8 21:26:14 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 9 月 1 日消息 此前华为发布了新款 AX3 Pro 无线路由器。这款产品此前搭载华为自研的凌霄四核 1.4GHz 处理器，代号为 WS7200。新版本的设备代号更改为 WS7206，更换为高通双核 1GHz 处理器。

根据 acwifi.net 消息，华为 AX3 Pro 新版依旧具有四根天线，均有独立的放大芯片，2.4GHz 芯片放大参数为 27dB，5GHz 频段参数为 23.5dB。该产品带机量相比旧款有了提升，从以前的双频 128 台提升至单 5GHz 频段带机量就达到了 128 台（WiFi 6 标准下）。

参数方面，路由器支持 1024QAM 调制、160MHz 频宽，2.5GHz 速率 574Mbps，5GHz 速率 2402Mbps。产品支持 NFC 功能，搭载 HarmonyOS安卓系统的手机，碰触路由器的 NFC 区域，无需输入密码，即可自动连接 Wi-Fi。

IT之家获悉，华为 AX3 Pro 支持手游加速功能，开启后自动将手游数据优先传输。此外，还支持儿童上网保护功能，通过手机端华为智慧生活 App。可对儿童上网设备进行时长/支付功能/游戏/视频/社交管理，防止孩子沉迷。

安全方面，产品搭载 HarmonyOS 系统，支持 Wi-Fi 密码防暴力破解功能、防蹭网功能、摄像头安全防护功能等。

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关键词：华为路由器AX3 Pro华为

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