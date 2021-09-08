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京东 99 超级秒杀节 0 点开抢：每满 300 减 30 元，品质好物就 5 折

2021/9/8 21:32:16 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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IT之家9 月 8 日消息 京东 99 超级秒杀节 9 日 0 点正式开抢，连续 3 天，品质好物就 5 折、抢每满 300 减 30 元头号京贴，爆款 9.9 元限时开秒、台式机爆款 5 折限量抢、京东超市领券满 199 减 110、超级百亿补贴天天有，点此前往主会场

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