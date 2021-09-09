美股收跌，哔哩哔哩、爱奇艺跌逾 5%，蔚来、小鹏下跌 6%

北京时间 9 月 9 日消息，美联储黄皮书称经济活动略有减速，让投资者担忧经济恢复放缓，美股收跌。截至收盘，道指跌 68.93 点，跌幅为 0.2%，报收 35031.07 点；标普 500 指数跌 5.96 点，跌幅为 0.13%，报收 4514.07 点；纳指跌 87.69 点，跌幅为 0.57%，报收 15286.64 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股悉数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

上涨的其他中概股包括：

▲ 上涨的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 蔚来股东对增发的担忧：管理层认为当前高股价不可持续？

蔚来昨天公告称拟以市价增发融资至多 20 亿美元，这一消息本身并不让人感到意外，也并非负面消息，对于处于早期增长阶段的上市公司，通过增发融资属于标准操作。但蔚来称，截至 6 月 30 日，资产负债表上有价值 75 亿美元的现金、现金等价物、受限现金和短期投资。因此，投资者对这一消息的最初反应，似乎出于两个原因 —— 对当前股东来说都不是利好消息。

既然资产负债表上还有 75 亿美元，投资者可能会对再融资 20 亿美元的必要性产生怀疑。即使是蔚来非常保守，为未来未雨绸缪，对于这次融资时机，股东也有自己的想法：对未披露资金需求的担忧；管理层认为当前的高股价不可持续。

常规交易中蔚来股价跌 2.45 美元，跌幅为 6.04%，报收于 38.14 美元。

▲ 水滴亏损扩大逾 3.4 万倍 跌超 5%

水滴昨晚发布了第二季度财报，净营收由上年同期的 6.808 亿元增长 38% 至 9.394 亿元，净亏损由上年同期的 1.9 万元扩大约 34515 倍至 6.558 亿元。

水滴付费保险客户同比增长 53% 至 420 万。截至 2021 年 6 月 30 日，累计保险客户为 1.021 亿，累计付费保险客户为 2490 万。此外，客单价也有所提升，第二季度单个客户的首年保费增长至 1267 元，同比增长 26.9%。

常规交易中水滴跌 0.19 美元，跌幅为 5.09%，报收于 3.54 美元，盘中一度探底 3.45 美元。盘后交易中水滴一度上涨 0.2 美元。

美国/国外科技股

上涨的其他国外科技股包括：

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下跌的公司包括：

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▲ 摩根士丹利：应用商店改变仅影响苹果每股收益 1% 至 2%

摩根士丹利分析师卡蒂・休伯蒂 (Katy Huberty) 在当地时间星期三发布的投资报告中估计，即使在最坏情况下，过去数周苹果在 App Store 方面的变化对其每股收益的影响也仅在 1% 至 2% 之间。但她确实下调了 App Store 营收预期，原因是近期参与度的放缓。不过她指出，更强劲的广告营收在很大程度上弥补了这一趋势。

投资公司 Loup Ventures 管理合伙人吉恩・蒙斯特（Gene Munster）发表博文称，即使消费者有其他支付手段，“我们相信，绝大多数用户仍然会留在苹果支付和应用生态链内，因为更安全和更便利”。消费者喜欢苹果“带围墙的花园”。

尽管如此，美国议会提出一项要求对 iPhone 和其他苹果设备用户下载、使用应用方式作出重大改变法案的消息，打压苹果在常规交易中下跌 1.58 美元，跌幅为 1.01%，报收于 155.11 美元。